Macri: «Esa foto termino de destruir toda autoridad moral del presidente”

Por primera vez desde que volvió al exterior y se sumó a la campaña electoral, Mauricio Macri brindó una entrevista. En un mano a mano con Joaquín Morales Solá en Desde el llano (TN) el exmandatario habló sobre las fotos de Olivos y la marcha de las piedras que se realizó el lunes por la tarde.

Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo de mucha indignación que comparto con todos los argentinos”, dijo el exmandatario. Y agregó: “Esa foto (del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en plena cuarentena) nos da la sensación de que tocamos fondo, tal vez el presidente tocó fondo del valor de la palabra, del valor de la palabra presidencial y esa foto termino de destruir toda autoridad moral del presidente”.

Luego, Macri ahondó más en el manejo del escándalo por parte del presidente: “Tres días antes de que salga la primera foto, él dijo que no había ninguna reunión social en Olivos. Salió la primera foto y dijo que no era verdad y cuando sale la segunda no quedó más remedio y aún así no se le escuchó pedir perdón. Es muy grave”.

En la entrevista volvió a hacer mea culpa de los errores cometidos durante su gobierno, pero ratificó que el rumbo tomado por Juntos por el Cambio es el que la Argentina necesita para conectarse con el mundo. “La Argentina tenía un rumbo, tenía una idea. Por algo todos los líderes del mundo vinieron al país y nos apoyaron, porque estábamos en el camino de construir una relación con el mundo, de exportar cada día más, de creer en la creación de empleo, en la cultura del trabajo”, dijo.

En esta línea, criticó la gestión del oficialismo y lo acusó de “expulsar a los jóvenes y a las empresas”. Por esta convicción, alentó a los jóvenes a resistir en el país y a “defender el futuro”. “Hoy el Presidente dijo que no cree en el mérito. Ocho de cada diez jóvenes dicen que se quieren ir del país. Tenemos que defender nuestro futuro, nuestro país, no lo podemos regalar”.