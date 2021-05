Macri: “Si ponen un procurador militante, estamos todos en libertad condicional”

Mauricio Macri formuló las declaraciones durante la presentación de su libro que hizo en Córdoba.

El expresidente Mauricio Macri señaló con relación al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo, que “Si ellos (en referencia al Gobierno Nacional) llegan a poner un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional. Cualquiera que diga algo contrario a lo que haga al gobierno… ahora los fiscales van a instruir, van a ser más importante que el juez”.

En una entrevista con Radio Mitre Córdoba, el líder de Juntos por el Cambio consideró que el oficialismo “tiene la concepción de que la Justicia no puede ser independiente, y si esto sucede es el fin del sistema democrático”.

Por otra parte, calificó como “una mentira” que haya existido una mesa judicial para impulsar causas contra funcionarios de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner durante el Gobierno de Cambiemos. “Ahora dicen que todas las hice yo, es todo mentira; la mesa judicial es todo mentira, los que practican el lawfare son ellos persiguiéndome a mí, a mi familia”, enfatizó.

“En el 2003 había un señor que se llama Franco Macri, que está muerto, que tenía la concesión del Correo Argentino y vino un presidente que se llamaba Néstor Kirchner y le dijo que lo iba a pasar por arriba si su hijo no se retiraba de la política. Lo pasó por arriba. Le sacó todo y desde 2003 no le aceptó un acuerdo”, detalló Macri, y completó: “Quieren poner a mis hijos en una situación que equipare a los hijos de Cristina, pero mis hijos no hicieron nada, como supongo que los hijos de Cristina tampoco pese a que los pusieron en el directorio absurdo de Hotesur”.