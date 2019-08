Malas noticias

Roca

Estos ítems no son problemas, son rasgos de nuestra cultura cotidiana que nos involucran a todos, no solo a los candidatos que constantemente aparecen en las propagandas y a otros seres humanos.



Las soluciones a los problemas enunciados tenemos que construirlas entre todos poniendo cada día nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Un granito de arena a nuestra medida que no puede ni debe faltar.



Buscamos culpables, las noticias nos informan de hechos y hablan sobre los protagonistas de ellos, de su estado, de las circunstancias, de sus derivaciones jurídicas, de sus responsabilidades, de la culpabilidad.



Pero toda esa información no viene acompañada de una reflexión que nos toque, por ejemplo: ¿Y por casa cómo andamos? ¿Somos todo lo buenos, fieles a a la verdad, honestos, afectivos y diligentes que podemos ser? ¿Dónde es necesario y podemos mejorar?



No se duerma amigo, vaya despacio, no estamos hablando de imposibles.

Escribir esta carta me costó mucho, me hace sentir expuesto, pero era una cuestión de consciencia.



Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481