San Luis

Los términos judiciales, no son muy afines a quien escribe; pero probemos. “Malversación de fondos”.



Cuando el Estado se puso a administrar los fondos particulares de jubilados, jamás hicieron inversiones que fueran rentables. O sea que han dilapidado los dineros. Han desviado los orígenes y propósitos de los fondos. Lenta y continuadamente fueron gastados en obras no productivas ni para el país ni para los jubilados. Eso hizo que se descapitalizaran totalmente las Cajas de Jubilaciones; hoy ANSES.



Como forma de comenzar a recuperar los fondos y defender su valor, comenzaremos a mover la conciencia de los jubilados y ciudadanos en general. Si como dicen que las AFJP, por las inversiones que hicieron con nuestros dineros, han ganado fortunas; queremos que sigan y no el Estado. Sabemos que es un pésimo administrador y peor gerenciador. Es que los políticos no son de fiar, no les tenemos confianza. Los fondos que caen en sus manos son: gastados, derrochados, malversados, despilfárralos y malgastados.



Comencemos. Para tener una jubilación mínima, que se obtiene a costa de los fondos privados. Pidamos y busquemos la forma de enjuiciar a aquellos que han violado los estatutos de funcionario público, “malversando fondos privados”. “Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley”.

Será justicia.

Gracias



Juan R. Müller

DNI 6086742