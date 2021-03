La causa sobre la muerte de Diego Maradona va desenmascarando quién era quién. De hecho parte de su entorno está siendo investigado por la Justicia.

El médico Leopoldo Luque y el cuñado de Matías Morla, Maxi Pomargo, aparecen otra vez involucrados en chats y audios, según dio a conocer Infobae.

“Que le siga dando porro Charly que vamos a salir hasta en Billiken. Es peligroso para todos. Volamos todos.”, le escribió Pomargo a Luque.

“Hay que rajarlo (a Charly). Esta semana tiene que volar”, le responde el médico, refiriéndose a Carlos Ibáñez, uno de los asistentes de Diego.

Sin embargo a Luque no solo le preocupaba lo que Maradona consumía, también había pensaba en cómo desligarse de la responsabilidad si Diego moría, algo que finalmente ocurrió.

En abril de 2020, Luque le envió un audio a Vanesa Morla, quien se encargaba de las finanzas. En el mensaje le comentó iba a preparar una historia clínica. “Diego la puede quedar en cualquier momento”, dijo aquella vez Luque.

“Voy a armar una historia clínica, bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui y lo que hizo él en el medio también. Esa información. Potencialidades de muerte, él inminentes no tiene. Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, que sé yo. Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea… los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Me enviás eso el lunes y yo ya me pongo en campaña, armo todo”, indicó en su momento el neurocirujano.

“Lo que vamos a hacerle firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contra y si está de acuerdo o no. Y él eso lo tiene que firmar. Que se firme que él es consciente de todo: que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, que se le solicita salud mental y él no quiere. Todo”, cerró aquel mensaje Luque.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre donde transitaba una internación domiciliaria.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

Cuál era el estado cardiológico de Diego, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si la casa de Tigre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó los riesgos para el "10", son algunos de los puntos de pericia elaborados por los fiscales para la junta médica que deberá definir si hubo mala praxis.