Rocío Oliva habló de los rumores que la vinculan con Matías Morla

Rocío Oliva se refirió al rumor que la vinculó sentimentalmente con el abogado Matías Morla. La expareja de Diego Maradona negó rotundamente la relación y aseguró que hace mucho tiempo no ve al abogado.

“Hay un rumor de que vos estás saliendo con Matías Morla”, lanzó el periodista Ariel Wolman. El comentario primero causó risas en el programa Polémica en el Bar. “Es un ‘no’ rotundo”, contestó Oliva.

“Capaz que quieren buscar basura por otro lado, pero te digo que nada que ver. Yo recién me entero. Juro por mi padre, por Juan José Oliva, que no”, añadió la expareja de Diego.

Según Oliva, ella y Morla no se ven “hace 20 mil años”.

La deportista también señaló que no existe ningún tipo de pruebas que fundamente el rumor.

“Todo lo que hablaba lo hablaba con Diego. Son cuestiones personales que no le importan a nadie, solo a nosotros. Fueron conversaciones de ex, de pareja y no van a salir en ningún lado”, añadió.