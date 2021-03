Dolorosos audios en la causa Maradona: “Si zafamos hay plata para todos”

En las últimas horas se conocieron nuevos audios vinculados a la causa en la que se investiga la muerte de Diego Maradona. Estas pruebas fueron publicadas por Infobae.

En los audios se advierte cómo pasó sus últimas días El Diez, cuál era el rol del famoso "entorno" y cómo se gestó la última aparición de Maradona en cancha de Gimnasia.

En uno de los chats Maxi Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla, pide que no permitan que las hijas se lleven a Maradona "porque lo perdemos" y señala: “Si zafamos de esa, hay plata para todos”.

Además aparecen chats de Nicolás Taffarel, kinesiólogo de Diego y cuñado de Víctor Stinfale. También Lepoldo Luque aparece y en un determinado momento escribió: “Necesito que las hijas estén con esto sin mí. Porque si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa”.

Algunos de los chats de la causa

- Maxi Pomargo: “Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”.

- Leopoldo Luque: “Listo”.

- Maxi Pomargo: “Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”.

- Leopoldo Luque: “Lo de la internación es relativo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es cortarle el acceso, boludo, no es internarlo. Esa es mi sugerencia. O sea que el tipo no tenga, boludo abro la heladera del tipo y parece un supermercado chino de la cantidad de alcohol que tiene, ¿me entendés? Eso no tiene que tener. No tiene que tener acceso al faso, boludo. No tiene que tener a este pibe… O no sé quién es el que le hace llegar eso. Eso hay que cortarle. No puede tener acceso a las pastillas, no sé la cantidad de pastillas que tiene”.

Cuanto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA??? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

- Matías Morla: “Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana, boludo. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación esta”.

La última aparición de Diego

A continuación una charla entre el médico de Maradona y el kinesiólogo, antes de la partida de Diego al estadio de Gimnasia.

- Leopoldo Luque: “Decime que aunque sea puede hablar, boludo… ¿Puede hablar o no?”.

- Taffarel: “¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar, un papelón. ¿Sabes que la cagada se la manda Matías, Leo? En confianza. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la re mandaron”.

- Luque: “Qué boludos que son, cómo le van a alterar el sueño así”.

- Taffarel: “Una bronca, la cara desencajado, perdido. Para colmo fue Gianinna y otra vez lo vio mal, la mina se largó a llorar, un desastre. Matías vino, lo puso de putas a las 9 de la mañana, ¿por qué lo despertás? Es un pelotudo”.

- Luque: “¿Y él quería ir? No lo tienen que llevar así, boludo”,

- Taffarel: ¿Sabés qué pasa? Matías dijo ‘che, ¿está para llevarlo?’ El chabón no está bien…”.

- Luque: “Yo lo cancelo y le digo no va, punto. Pero bueno hoy es el cumpleaños, puede ir averiado, puede ir como quiera, es el cumpleaños, que haga lo que se le cante el orto”.

- Taffarel: “Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria”.

Cuál era el estado cardiológico de Diego Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si la casa de Tigre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el "10", son algunos de los puntos de pericia elaborados por los fiscales para la junta médica que deberá definir si hubo mala praxis.

Los siete profesionales de la salud imputados en la causa por un posible "homicidio culposo" son el neurocirujano Leopoldo Luque (39); la psiquiatra Agustina Cosachov (35); el psicólogo Carlos Daniel "Charly" Díaz (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica coordinadora Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre donde transitaba una internación domiciliaria que está bajo investigación.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".