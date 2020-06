Marcelo Quiroga: universos a punta de lápiz

P: ¿Cómo fue tu incorporación al mundo de la historieta y la ilustración?

R: Mi incorporación al mundo de la historieta fue de lector cuando era chico. Me acuerdo mucho de haber aprendido a leer con las tiras de Mafalda. Me llamaba la atención y preguntaba a cada rato a mis padres lo que significaban los diálogos. Y el amor por dibujar fue cuando descubrí a Batman y las tortugas Ninjas, era muy fanático. Me la pasaba dibujando y leyendo cómics cuando era niño. Me sentía muy libre en esos pequeños universos.

P: ¿Qué te acordás de los primeros pasos?

R: Con el tiempo me alejé del dibujo y dejé de leer cómics. Luego de adolescente descubrí el trabajo de Alan Moore y a Héctor Germán Oesterheld. Me reinyectó de nuevo al dibujo y al mundo del cómic.

P: ¿Cuáles son tus referentes, de acá y de más allá?

R: Me gusta mucho Mike Mignola y Moebius, también el trabajo de Oscar Capristo, Jok, Jorge Lucas. Soy muy fan de Alcatena. Acá, en Argentina, tenemos la fortuna de tener grandes tesoros en la historieta. Es un rico universo por descubrir hay propuestas interesantes en editoriales y también las hay en el Under.

P: ¿Cuáles fueron tus momentos inolvidables con historietas o historietistas?

R: Tengo varios. Tuve el gusto y el placer de conocer y compartir con varios dibujantes que admiraba de pequeño, pero tengo guardada una goma de borrar que le preste a Quino en una edición de Comicópolis.

P: ¿Hace cuánto que te considerás ilustrador/historietista?

R: Tarde mucho en considerarme un ilustrador, en un dibujante, pero podría decirte, hace dos años. Si bien lo hago desde hace más tiempo, pero hoy en día estoy más comprometido.

P: ¿Qué estás haciendo ahora?

R: Ahora estoy redibujando historietas para publicarlas en breve. Personajes que me representen, de mi propia creación creo que ninguno. Me gusta explorar cosas diferentes cada vez que puedo hacerlo lo hago. Mi trabajo refleja mi curiosidad por la magia, el chamanismo, el cosmos y la vida en otros planetas. Me gusta que las personas habrá la mente a nuevas ideas, preguntas y colores.

Se lo puede ver en Twitter @marcelo_quiroga, en shakta_plottier en Instagram y en Marcelo Alejandro Quiroga en Facebook.

P: ¿Qué te imaginás para el futuro?

R: No soy de pensar mucho en el futuro, me gusta dibujarlo, y en estos momentos hago las cosas que realmente disfruto hacer. Luego veré qué pasa, hasta donde me lleva esta gran aventura que es vivir. Por lo pronto, me gustaría publicar algo mío y poder girar por convenciones de cómics, que las extraño un montón por la cuarentena. Dar talleres de cómics en mi ciudad, hay chicos que tienen gran talento.