María Eugenia Bielsa deja el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

Aún no se aclararon los motivos de la renuncia de Bielsa.

El gobierno de Alberto Fernández, a un mes de cumplir su primer año de gestión, tuvo hoy su primera renuncia en el Gabinete de ministros. Se trata de María Eugenia Bielsa, del Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Aún se desconocen las razones y el anuncio oficial sería mañana.

Su reemplazante será Jorge Ferraresi, hombre cercano a Cristina Fernández de Kirchner, intendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria.

En octubre, el presidente traspasó la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU) del ministerio de al ministerio de Hábitat y Vivienda al de Desarrollo Social.

Bielsa es arquitecta, fue vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y diputada provincial. Fue precandidata a gobernadora en 2019 pero perdió las PASO con Omar Perotti, al que luego apoyó.

Hace una semana, participó de una reunión con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en la que se firmó la adhesión de la provincia al Plan Nacional de Suelo Urbano.

El hecho más controvertido de su gestión se dio a partir de las tomas de tierras en Buenos Aires y el desalojo, con represión policial, en Guernica. "Estoy convencida que se hizo todo lo que se pudo", declaró en aquel momento.

Recientemente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de "funcionarios que no funcionan", en una carta publicada el 26 de octubre. Sobre esa frase, Bielsa había comentado: "Tiene absoluta legitimidad para opinar de nosotros, como todos opinamos de la gestión de los demás. No me siento tocada por su opinión".

Desde la Casa Rosada y la Jefatura de Gabinete habían expresado que no tenían la voluntad de cambiar ministros en lo que resta del año pero la renuncia de Bielsa significó un reemplazo obligado.