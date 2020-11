Mas gobernadores a favor de la posibilidad de suspender las PASO

Aunque desde el gobierno nacional informaron el fin de semana que no se prevé por ahora suspender las PASO del año que viene -algo que podría perjudicar eventualmente en mayor medida a la oposición en la definición de candidaturas-, cada vez más gobernadores provinciales reclaman pensar esa posibilidad, y el debate empieza a tomar calor.

En los últimos días, se pronunciaron al respecto los gobernadores peronistas de San Juan, Salta y Tierra del Fuego, además del mandatario radical del Corrientes, y el de Misiones.

“Teniendo en cuenta las Elecciones Legislativas 2021, y respetando los mandatos constitucionales y el recambio de las autoridades elegidas por voto popular, considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO”, dijo el mandatario sanjuaninio, Sergio Uñac. “A través del diálogo y el trabajo conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un Proyecto de Ley destinado a la suspensión para el año 2021”, agregó.

En el mismo sentido se pronunció Gustavo Melella, de Tierra del Fuego: “La verdad es que sería razonable una suspensión de las PASO porque nadie sabe cómo va a seguir la pandemia”.

Varios han sido los gobernadores que le plantearon estta iniciativa al presidente Fernández.

Ayer, tras la visita del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, en Salta, el gobernador local Gustavo Sáenz, en conferencia de prensa afirmó: “Sería criterioso y de sentido común, tras un año tan difícil, suspender las PASO del 2021“.

“Si me preguntan a mí, creo que habría que suspender las Paso provinciales, el tema de las nacionales es otra discusión”, agregó el salteño.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, criticó el gasto público que supondría llevar adelante las elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO): “Las PASO constituyen un gasto del Estado que no definen nada”.

Pero el planteo no llegó sólo de los mandatarios alineados con el gobierno nacional. El radical Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, sostuvo que “más allá de todas las cosas, han demostrado que no son eficaces, han definido algunas internas de partidos político, pero no muchas. Si queremos bajar la movilidad debemos pensar en un sistema electoral distinto”. Aclaró, sin embargo, que ya había criticado las PASO antes de la pandemia.

El fin de semana, en una entrevista, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dijo que impulsar una suspensión de las PASO no está en carpeta para el gobierno, pero no lo descartó:“El cronograma continúa siendo el mismo hasta hoy. Lo que agrega incertidumbre es la pandemia y, si uno tiene que decir qué va a pasar el año que viene, no lo puede decir. Cómo vamos a estar en julio, agosto, no lo sabemos”, dijo el funcionario.

Cafiero agregó que la decisión depende en gran medida de “la vacuna y de la distribución de la vacuna”, y descartó que la eventual suspensión tenga que ver con un tema presupuestario: “Está más vinculado a la cuestión de la incertidumbre que agrega la pandemia”, concluyó.