Mate y asado, culpables

Roca

La situación de infectados por covid-19 en nuestra provincia sigue incrementándose de manera muy preocupante, rodeada de provincias con una realidad muy distinta. Frente a esa situación encontramos desde las autoridades locales y provinciales frases muy poco felices como: comparar a estos enfermos con aquellos de la epidemia del sida, y atribuir la enfermedad al compartir asados o tomar mate, prácticas que existen en otras provincias.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos

1) ¿Será que Bariloche es la única ciudad del país donde la gente toma mate y come asado?

2) ¿Las aguas del río Colorado tendrán un efecto protector sobre los habitantes de La Pampa que no tienen casos autóctonos?

3) ¿Las aguas del río Limay tendrán un efecto protector sobre la provincia del Neuquén que logró amesetar la curva?

4) ¿El paralelo 42 tendrá un efecto paralizante sobre el covid-19 que Chubut solo tiene cuatro casos?

5) Si así fuera: ¿no habría que pedirle a estas provincias solidaridad patagónica y que dejen un poco del efecto protector para Río Negro?

6) ¿O será que a muchos rionegrinos esto nos preocupa de malos que somos, porque el gobierno dice que no hay nada de qué preocuparse?



El discurso de culpabilizar a la víctima se estructuró durante la primera mitad del siglo XIX, y fue una estrategia muy bien analizada por la Escuela de Sociología de Chicago, que se propuso desarrollar una teoría comprensiva de lo social que pudiera superar el predominio de una filosofía moral reformista de base protestante, que indicaba que en el país de las oportunidades (EE.UU.) el que no triunfa es un débil moral o un débil mental.



Es muy fácil culpabilizar a las víctimas. Pareciera que es mucho más fácil que saber diseñar una estrategia sanitaria con base epidemiológica, como lo vienen haciendo la mayoría de las provincias del país, y que por ello no tienen el número de casos que tiene nuestra provincia.



Argentinos a las cosas, había dicho Ortega y Gasset. Vale parafrasearlo para las autoridades políticas y sanitarias de esta provincia que se comporta de manera tan atípica a las otras provincias, no solo patagónicas.

Omar Alonso

Médico UBA- Nacido y criado en Roca. Jubilado del sistema de salud del Chubut