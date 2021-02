Maxi Tunessi, el delantero de Río Colorado que la rompe en el ascenso

Maximiliano Tunessi se sumó al plantel de Estudiantes de Buenos Aires para jugar en la Primera Nacional segunda categoría del fútbol argentino.

El delantero finalizó un excelente año terminando como goleador de Villa Mitre de Bahía Blanca jugando en el Torneo Federal A, donde el tricolor cayó por penales en la final del torneo y luego fue eliminado por la misma vía en el camino al segundo ascenso.

El primer encuentro fue muy polémico ante Güemes de Santiago del Estero, donde el conjunto bahiense fue perjudicado por el arbitraje. La segunda eliminación se dio ante Deportivo Madryn.

El artillero de 30 años rubricó ayer su vínculo con el “pincha” bonaerense por un año, donde sus goles buscaran sumar a un renovado plantel que tratará de superar la gran campaña realizada anteriormente, donde el equipo exhibió un alto nivel de juego y llegó hasta las semifinales del reducido por el segundo ascenso a Primera.

Junto a Tunessi llegaron, entre otros, el arquero cipoleño Ezequiel Centurión desde River, el lateral Pedro Ramírez desde Defensa y Justicia, el arquero Gonzalo Yordan con pasado en Vélez y UAI Urquiza, y el delantero Gianluca Pugliese de Platense.

Tunessi festejando en Sol de Mayo, donde rompió redes.

La incorporación de Tunessi a Estudiantes fue realizada por el propio entrenador del equipo Mauricio Giganti, quien durante el fin de semana pasado se comunicó telefónicamente con el jugador, le presentó el proyecto trazado para el corriente año y en poco tiempo obtuvo el sí del futbolista.

El futuro del jugador cambió en pocas horas. El domingo recibió el llamado, el lunes se instaló en Buenos Aires, el martes tuvo su primera práctica con el plantel a las órdenes del cuerpo técnico y ayer estampó su firma en el contrato hasta fin de año.

“Esta será mi primera experiencia en la categoría, llegué a un gran club, con gente muy agradable y por lo que vi en mi primera práctica es un gran grupo humano. No me va a costar adaptarme para dar todo de mí como lo hice siempre. Todos tenemos un solo objetivo que será el ascenso”, comentó Maxi a Río Negro.

“Mi llegada al club no fue difícil, me llamó el técnico –Giganti– al que conocía por haberlo enfrentado algunas veces, me gustó el proyecto y en pocas horas tenía todo arreglado.” Y agregó: “Tengo que reconocer que me fui de un gran club como Villa Mitre, con una hinchada increíble que me dejó por dos años ser parte de su gran familia. Me permitió soñar y en algún momento me gustaría volver”.

Además de su capacidad para anotar, el grito de Maxi es un clásico cada vez que anota.

Tunessi llegó a Villa Mitre en 2018, luego de ser la figura en el histórico ascenso con Sol de Mayo de Viedma. En poco tiempo se convirtió en un jugador fundamental para el equipo bahiense, donde fue el máximo artillero del plantel y uno de los goleadores del Federal A.

La hinchada lo recordará por mucho tiempo por sus goles en los clásicos frente a Olimpo el eterno rival del Tricolor, uno en el triunfo por 2 a 0 y los tres tantos en la victoria por 3 a 1, en la última temporada.

Maxi ya está entrenando con Estudiantes de Caseros, jugará en la segunda categoría y es, definitivamente, un delantero en ascenso.

Su trayectoria

Se inició en las inferiores del Club Defensores de la Colonia y a los 14 años hizo una prueba en River. Posteriormente pasó a Independiente de Río Colorado, donde por años jugó al lado de su primo Lucas Millán. Ambos integraron equipos campeones de la liga local y fueron figuras en los torneos federales.



El goleador también formó parte –en 2013 y 2015– de Buena Parada en las participaciones regionales.

A fines del 2017 se incorporó a Sol de Mayo, donde también dejó buenos recuerdos, y un año más tarde pasó a Villa Mitre de Bahía Blanca, ambos en Federales. Esta semana cerró su vínculo con Estudiantes Caseros de Buenos Aires de la Primera Nacional.

Según su registro en torneos regionales y federales, desde 2013 hasta la actualidad, jugó 149 partidos, donde convirtió 65 goles, con un promedio de 0,44% por encuentro.