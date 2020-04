Así empezó la historia.

“Mis síntomas eran leves, cuando lo comenté me respondieron que quizá se debía al uso del barbijo o a la vacuna contra la gripe que nos habían aplicado. El día viernes 10 y sábado 11 del corriente mes fui a trabajar normalmente porque no me aislaron como debían, y en una charla con mi coordinadora nos trataron de (a mi compañero y a mi) paranoicos y exagerados”, relató la enfermera del Sanatorio Río Negro (clausurado y donde se dieron contagios).

A través de un posteo en facebook, ayer, la paciente positiva de coronavirus de General Roca, hizo pública su situación con respecto a su contagio.

“Buenas tardes. Me veo en la necesidad de contar mi situación, tengo 24 años, soy enfermera y pertenezco al grupo de trabajo del Sanatorio Río Negro. Voy a contar mi situación en particular”, tipeo la hoy paciente en recuperación.

Y siguió:

“Como algunos saben me contagie de coronavirus en el lugar donde trabajo, soy covid-19 positiva. Veo muchas publicaciones de gente, compañeros que apoyan al sanatorio y contando una interna con Salud Pública, que quizá, existió, no lo sé. Por eso, voy a contar lo que me pasó a mi.

El día 6 y 7 de abril, compartí guardia con una compañera que a los dos días nos enteramos que dio positivo para Covid-19, frente a esto, hay un protocolo que debe seguirse, el cual dice que a las personas que estuvieron en contacto estrecho con pacientes positivos se los debe aislar. Comenté esto, y me argumentaron que si no tenía fiebre debía trabajar igual, y si no iba, se tomaba como abandono de guardia. Mis síntomas eran leves, cuando lo comenté, me respondieron que quizá se debía al uso del barbijo, o a la vacuna contra la gripe la cual nos habían aplicado.

El día viernes 10 y sábado 11 del corriente mes, voy a trabajar normalmente, por qué no me aislaron como debían, y en una charla con mi coordinadora nos dice (a mi compañero y a mi) paranoicos y exagerados. El día sábado me realizan un hisopado, termina mi guardia, vuelvo a mi casa, me llaman a las horas para decirme que soy positiva. Llevo 10 días internada, aislada. Algunos compañeros tuvieron que llamar ellos, y activar el protocolo desde su cuidad por qué del sanatorio no obtenían respuestas.

Entonces, el protocolo NO lo siguieron como debían, no nos cuidaron y además, nos trataban de paranoicos. Sabíamos muy bien que esto podía pasar, que nos podíamos a contagiar por la alta exposición al virus, pero no que nos iban a “destratar” de esa forma. YO NO APOYO A UNA INSTITUCIÓN QUE NO CUIDO/CUIDA A SU PERSONAL.

Esto tampoco quiere decir que a la primera nos bajamos, esta es la gota que rebalsó el baso. Aguantamos que no nos paguen en tiempo y forma, aguantamos que nos digan exagerados, paranoicos, aguantamos que rían cuando pedimos EPP, aguantamos que nuestros referentes no nos acompañen, etc. Pero que jueguen con nuestra salud y la de la comunidad NO. Espero que esto haga que presten más atención y cuiden al personal”.

Sanatorio clausurado

El gobierno provincial clausuró el 19 de abril el Sanatorio Río Negro de Cipolletti, donde se registraron muchos de los casos por coronavirus en el Alto Valle. En principio la medida será por 14 días.

El objetivo es “garantizar las medidas de salubridad necesarias para preservar la salud de sus trabajadores y pacientes en el marco de la pandemia de coronavirus”, expresaron desde salud provincial.

La clausura fue a las 12.30 y según estableció el ministerio de Salud provincial, la institución debía entregar una lista con el total de los trabajadores del centro de salud para “poder implementar el protocolo de control epidemiológico del personal por parte de Salud Pública”.

Vía La Comuna de Roca.