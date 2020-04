"Me siento un privilegiado por haber jugado en Boca"

No es querer ser un adulador, porque no me gusta, pero lo más lindo es lo que ves en las gradas. Es una calidez que ya no tenemos en Italia", dijo el ex Roma.

"Es un campeonato que podríamos discutir tácticamente, pero los jugadores nunca retiran las piernas, incluso en el entrenamiento. Nunca he visto a un jugador no dar el 200% de lo que tenían en sus cuerpos". Así lo manifestó Daniele De Rossi, ex jugador de Boca en diálogo con Sky Sports de Italia.

"Argentina es un lugar único, muy similar a Italia, más de lo que pensamos, también porque la mitad de ellos son de origen italiano. Viven de la pasión por cualquier cosa, desde la comida hasta la música, hasta la pasión por el fútbol", agregó De Rossi quien integró el plantel xeneize en la temporada 2019/2020 .

El ídolo de Roma señaló que necesitaría "una cuarentena completa" para contar sus vivencias en los seis meses que perteneció a Boca hasta el 6 de enero de 2020. "Me siento privilegiado de haber jugado ahí, incluso si no duró mucho. La Bombonera es el estadio más increíble y sensacional del mundo, deseo que todos los hinchas del fútbol puedan visitarlo durante un partido de Boca", apuntó el ex volante del seleccionado italiano.

"No es querer ser un adulador, porque no me gusta, pero lo más lindo es lo que ves en las gradas. Es una calidez que ya no tenemos en Italia, es pura y desinteresada pasión. Para mí fue maravilloso conocer y cerrar la página en Argentina", indicó De Rossi.