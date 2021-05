Médica de La Angostura: “Ya no me banco más la despedida telefónica antes de intubar al paciente”

El hospital de Villa La Angostura es un centro de salud de baja complejidad. Es así que hasta antes de la segunda ola allí no había pacientes graves. Ahora, por el colapso que vive el sistema sanitario de la provincia hay pacientes con asistencia respiratoria que esperan ser derivados a hospitales de mayor complejidad. Ayer falleció una mujer que esperaba una cama y despertó la angustia del personal del hospital. Es muy doloroso ver a la gente orar para que no necesiten camas”, confió otra médica a Diario Andino.

La médica de Villa La Angostura Noelia Fernández, publicó un texto expresando la angustia que vive todo el personal de salud de un hospital de baja complejidad que se encuentra atendiendo pacientes con coronavirus en grave estado. Ayer allí murió una mujer que estaba esperando se trasladada a un centro de mayor complejidad.

"En Villa la Angostura, somos un hospital catalogado como rural. Hoy estamos atendiendo tres paciente o.. mejor dicho, vecinos de nuestra localidad en asistencia respiratoria. Trabajamos sin descanso, sin horarios, atajando emergencias, damos de alta un paciente y entran 3 nuevos... intubamos, estabilizados, y sale en ambulancia una derivación a alguna terapia cerca y a los minutos entra otro paciente igual y seguimos corriendo", comenzó relatando la médica en redes sociales.

Y fue tajante: "ya no me banco más la despedida telefónica antes de intubar al paciente, escuchar las últimas palabras del paciente con sus familiares pensando si serán las ultimas. Cada día son más jóvenes los pacientes y empezaron a aparecer los niños..."

"Hoy hay una crisis sanitaria que parece poco importarles a nuestros gobernantes, no nos respetaron, ni cuidaron al personal de salud. Tampoco lo hacen con la gente, estamos agotados, triste, nos duele cada paciente. Ponemos todo y mas para salir adelante...", agregó sobre la situación de colapso en la que está el sistema sanitario.

"No soy terapista, hoy estamos tratando pacientes de alta complejidad... ¿Qué tiene que pasar para darse cuenta el vecino que no usa barbijo ni respeta el distanciamiento, se junta a los asados... No quisiera verlo en alguna cama del hospital", señaló llamando a la reflexión a la sociedad.

Pero el testimonio de Noelia no es el único. El sitio local Diario Andino habló con la doctora Lorena Bentivegna, tras la muerte de una paciente en grave estado que esperaba ser derivada a un centro de mayor complejidad. “Cada paciente que fallece en villa, muere en un hospital de baja complejidad, aunque tengamos respiradores. Esto muestra la realidad sanitaria de la provincia de Neuquén. “Es muy doloroso ver a la gente orar para que no necesiten camas”, subrayó la doctora.

Sobre la paciente que murió esperando ser trasladada, Bentivegna explicó: "estaba en asistencia respiratoria mecánica. Obviamente se pidió su derivación, pero ante el colapso sanitario ya más que conocido de toda la provincia, no se logró y con el transcurso de los días su condición se fue agravando cada vez más, hasta llegar al día de ayer dónde fallece. Muere en un sistema de salud de baja complejidad, en asistencia respiratorio mecánica y acompañada del personal del hospital. Pero muere en un hospital de baja complejidad".

Ayer el hospital pidió más de ocho derivaciones, tres de ellas de pacientes graves y cinco para pacientes moderados, pero fueron rechazadas porque no hay lugar en los centros de mayor complejidad de toda la provincia. La ocupación de camas permanece al 100% desde hace días y según el último reporte epidemiológico son 47 las personas que permanecen internadas en guardias, seis de ellas con asistencia respiratoria.