Medvedev aseguró que no le pesa ser el número dos del mundo

El ruso Medvedev está en un gran momento y es el número dos en el ranking de la ATP. Gentileza.

El ruso Daniil Medvedev, número dos del ranking mundial de la ATP, lugar que le arrebató al español Rafael Nadal, aseguró hoy que "no le pesa" ocupar ese lugar y que desea ratificar sus progresos en el Masters 1000 de Miami que lo tiene como máximo favorito al título.

"Llevo una semana como número dos del mundo y disfruto este momento. Mi objetivo es jugar cada vez mejor, me gustaría hacerlo en Miami", aseguró el ruso, quien pasa por uno de los mejores momentos de su campaña deportiva.

Medvedev, campeón este año en Melbourne y Marsella, y finalista del Abierto de Australia, perdió con Novak Djokovic, desplazó la semana anterior a Nadal del segundo lugar del ranking de la ATP y se convirtió en el primer tenista en situarse en ese lugar que alternaron el serbio, el español, el suizo Roger Federer y el británico Andy Murray, desde 2005 cuando lo ocupó el australiano Lleyton Hewitt.

El ruso, quien al margen de haber sido finalista en Australia llegó a la definición de otro Grand Slam, el US Open de 2019, perdió con Nadal, cerró el 2020 con los títulos en el Masters 1000 de París y el Masters de Londres, y se mantuvo invicto durante 20 partidos hasta que cayó en Melbourne Park frente a Djokovic.

Medvedev aseguró que su objetivo es seguir avanzando con su juego. Gentileza.

El destacado tenista ruso aseguró que "no siento presión, no me pesa, al contrario es un impulso de energía, quiero seguir avanzando con mi juego y mantenerme entre los referentes del ranking, lo que es otro de los desafíos que tengo".