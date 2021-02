Mejora la actividad automotriz

Ícono. La actividad automotriz comienza a recuperarse lentamente.

Supo ser la actividad ícono del crecimiento económico durante la primera década de los 2000. Tal era el auge de la actividad automotriz en Argentina durante aquellos años, que el objetivo que primaba en la industria era alcanzar por primera vez en la historia el millón de unidades producidas durante un año. No solo no se alcanzó la meta, sino que aquellos días quedaron muy atrás.

En efecto, el ajetreado año 2020 culminó con una producción total de 257.187 unidades, lo que significa una caída del 18,3% respecto al cierre del año 2019.

No obstante, los meses de noviembre y diciembre, mostraron tendencia positiva con niveles de producción un 20,2% y un 107,7% mayores a los de un año atrás, respectivamente.

El mes de enero, mantuvo el impulso al alza en la producción, en lo que ya puede catalogarse como tendencia. La producción del primer mes del año alcanzó las 24.308 unidades, un 17,5% más que las 20.683 de enero de 2020. Es una excelente noticia, en tanto sirve como señal de la reactivación que lentamente comienza a verificarse en el mercado de los cero kilómetro.

La industria automotriz muestra signos de reactivación. En enero los patentamientos saltaron un 139,5% en relación al último mes de diciembre.



La misma señal surge de las ventas al exterior. En el mes de enero, las mismas llegaron a 11.924 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 37,2% en relación a enero del año pasado. En este sentido, Brasil sigue siendo el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas. En enero, el 68% de las mismas viajó al país carioca.

En cuanto a las ventas, el mercado doméstico de los cero kilómetro comienza a mostrar el dinamismo del que careció durante todo el año pasado, tras la irrupción de la pandemia.

En los primeros treinta días del 2021, las ventas de unidades nuevas incluyendo livianos y pesados, alcanzaron las 49.438. No se trata de un dato menor, ya que significa un incremento del 139,5% en relación a las ventas registradas en el mes de diciembre, cuando solo se patentaron 20.646 unidades. De la misma forma, el dato implica un crecimiento del 9,9% respecto a los patentamientos registrados durante el primer mes del año pasado.