Mentiras y relatos

En dos entrevistas televisivas la directora de la Anses Fernanda Raverta hizo uso del relato y la mentira sobre varios temas en los que fue consultada.

Ante la pregunta de si los jubilados debían pagar impuesto a las Ganancias, respondió: “¿Qué jubilados? Porque tan solo 6.000 jubilados pagan impuesto a las Ganancias…”. Habría que comunicarle a la señora directora que esto no es correcto, dado que según lo informado por la propia Anses son 100.535 jubilados los que pagamos ese impuesto.

En otra entrevista consultada por la fórmula de movilidad que quieren imponer dijo: “Con esta misma fórmula en el gobierno de CFK del 2008 a 2015 los jubilados le ganaron a la inflación, mientras que en el gobierno de Macri perdieron el 19,5%”. Habría que recordarle a Raverta que del 2008 al 2015 el Indec era una burla, dado que la intervención de G. Moreno había destruido las estadísticas y el IPC reflejaba lo que el gobierno de CFK quería.

Humildemente menciono algunas ideas que se me ocurre podrían darle cierta credibilidad a estas nuevas medidas.

1) Para solventar las 3.000.000 de jubilaciones y pensiones que sin haber aportado un peso en toda su vida CFK jubiló pagando con nuestros aportes, sería bueno crear un fondo solidario que se genere con un aporte del 5% del sueldo de todos los funcionarios estatales, provinciales y municipales. Que no pueda deducirse de Ganancias.

2) Propongo que la fórmula de movilidad sea aplicada para otorgar los aumentos a todos los funcionarios públicos estatales, provinciales y municipales de todo el país, ya que si consideran que va a ser tan eficiente que le ganará a la inflación nadie perdería, ¿no?

Después de ver el aumento insultante del 5% que vamos a recibir en diciembre, no creo que ninguna de estas ideas pueda ser considerada. Pero sí es importante aclarar que, por más relato que despliegue en los medios, los jubilados no somos ignorantes ni idiotas y nuevamente vamos a pagar la ineficiencia de un gobierno populista que sin plata no sabe cómo gobernar.

Lic. Roberto Rubio

DNI 10.133.491

Neuquén