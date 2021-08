Mercedes Ibero: «La gente me pide selfies en la calle»

En una campaña con poca actividad en terreno y fuerte apuesta a las redes y medios, la imagen y el nivel de conocimiento de los candidatos se transformó en un valor preciado. Esa importancia está a la vista en la estrategia del oficialismo rionegrino, que busca potenciar el protagonismo de la secretaria de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, quien ocupa el segundo lugar en la lista para diputados pero tiene un nivel igual o mayor de exposición que el primer postulante, Agustín Domingo.

La imagen de Ibero tomó gran relevancia en la provincia con los partes diarios que brindaba para dar a conocer la situación epidemiológica de Río Negro en medio de la pandemia por covid-19.

En diálogo con RÍO NEGRO, la médica cirujana dijo que fue en Viedma donde notó el impacto de salir al aire dos veces en vivo para brindar información relevante y sensible para la sociedad. Esa repercusión la comprobó en el recorrido de campaña que comenzó de cara a las PASO.

"No era consciente, ahora me pasa, la gente me conoce y se quiere sacar selfies conmigo . Muchos me dicen 'cenábamos con vos, estábamos esperando el momento'. En Viedma me pasaba que iba al supermercado y la gente me preguntaba si era la de la tele y me pedía fotos", describió.

Luego contó que "Arabela (Carreras) quería una comunicación clara" sobre la situación sanitaria. "Al principio era dos partes diarios y creo que fue una gran herramienta y buena para la pandemia. Caí yo porque cuando empezamos estaba el ministro (de Salud, Fabián Zgaib) y quizá por mi forma de explicar o expresar, seguí yo. Fabián necesitaba ocuparse de la gestión de la pandemia. Después Arabela dijo 'sigue Mercedes'. Ella lo que buscaba era la prioridad en la comunicación, que la ciudadanía tenga una referencia para saber qué estaba pasado", manifestó.

La única forma de tener un Congreso federal es que haya representación real de las provincias y no seguir una línea nacional. Es lo que está pasando hoy, el Congreso está llenó de representantes de dos grandes partidos, aunque sean representados por diputados de nuestras provincias responden a esos partidos". Mercedes Ibero, precandidata a diputada nacional.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud contó que Alberto Weretilneck la convocó para formar parte de la lista junto a Domingo, exministro de Economía de Río Negro.

"Para mí es un gran orgullo que hayan pensado en mí para ese lugar. Yo soy una gran defensora de lo que es el gobierno de Juntos. Siempre cuento lo mismo: vivía en Buenos Aires y trabajé en Capital y en Provincia y nunca conocí a un ministro de Salud o a un gobernador hasta que llegué a Río Negro. Me acuerdo que cuando Alberto era gobernador se acercó a un hospital y para mí eso era tan raro. Se quedó dos horas, esa es la manera de gobernar de Juntos, cerca de la gente", sostuvo.

Luego destacó que la boleta de Juntos es "la única que piensa en los rionegrinos" y que en el recorrido que está realizando por la provincia contó que la principal preocupación es la falta de trabajo. "Veo mucha necesidad de tener trabajo. Me impresionó para bien. Tenía esa idea de que la gente pide más subsidios más planes y la gente quiere trabajar, sentirse útil", dijo.

Ibero plasmó la idea que Juntos viene construyendo en las últimas elecciones, que es diferenciarse y ser una opción de la grieta JxC vs. FdT; jugar la carta de ser la única opción que piensa en los intereses de los rionegrinos y no en una línea nacional.

"La única forma de tener un Congreso federal es que haya representación real de las provincias y no seguir una línea nacional. Es lo que está pasando hoy, el Congreso está llenó de representantes de dos grandes partidos, aunque sean representados por diputados de nuestras provincias responden a esos partidos (JxC/FdT). No hay un federalismo, se define lo que le importa a Buenos Aires y no a Río Negro", señaló.

Combustibles y rutas

Ibero contó que una de las principales preocupaciones es el precio de los combustibles y que debe haber una política para mitigar el impacto en la Patagonia, "tiene que tener otro precio". También se refirió al estado de las rutas nacionales 151 y 22 y dijo que es "lamentable" la falta de respuesta del gobierno nacional.

"Es tremendo, pero vos fijate, con el Plan Castello se hizo la la ruta 2 se hizo en un año y medio. La verdad que es algo que Nación debería haber terminado hace años. Ayer hablábamos cuando íbamos para Catriel sobre el estado de esa ruta, la cantidad de accidentes, es tremendo. Río Negro está dejado de lado".

Festejos en Olivos

La precandidata a Diputada se refirió al escándalo nacional por los festejos en la Quinta de Olivos: "Me enoja mucho, porque vi a mucha gente muy mal por no poder viajar a despedirse de sus familiares. Muchas personas personas mayores muriendo solas sin poder ver a sus seres queridos. Yo estuve alejada de mi familia. Entonces, cuando vemos estas cosas lo que digo es que si había lago para cumplir era para todos".

Análisis

El triste final de las "reglas éticas"

Por Hugo Alonso

Mercedes Ibero dijo en los albores de la campaña que evaluaría la necesidad de tomar licencia, para que su función en el Estado no provocara interferencias con su nuevo rol de candidata a diputada.

Fue en tiempos en los que el presidente, Alberto Fernández, levantó la bandera de la ética ante sus ministros postulados al Congreso.

El “Olivosgate” dejó al primer mandatario sin muchas chances de reclamar ética, pero esa realidad no debería significar un salvoconducto para todos los que aprovechan su función en el Estado para sacar ventaja rumbo a las urnas.

Ibero es el rostro de la campaña de Juntos. Llegó a ese lugar porque las encuestas confirmaron que su exposición constante generó una identificación con muchos rionegrinos y no hay nada para reprochar sobre esa elección del partido del gobierno.

Pero la extensión de ese rédito a partir de su permanencia en el cargo de secretaria de Salud rompe la igualdad de condiciones que debería tener la competencia electoral.

Lo mismo ocurre con la primera candidata del Frente de Todos, Ana Marks, que es delegada del Ministerio del Interior y apareció hasta último momento en inauguraciones y firmas de convenios comprometiendo inversiones millonarias del Estado nacional.

La Ley de Ética Pública vigente en la provincia establece en su artículo 19, inciso G, la incompatibilidad de “realizar con motivo o en ocasión de ejercicio de sus funciones, actos de propaganda, proselitismo, coacción ideológica o de otra naturaleza, cualquiera fuese el ámbito donde se realicen las mismas”. Y en inciso J se prohíbe “aceptar beneficio personal y/o condiciones especiales en la realización de actos relacionados con la función”.

¿Habrá alguien en el propio Estado decidido a analizar el escenario o tendremos que resignarnos a la falta de pudor de los oficialismos en cada campaña?