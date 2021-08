PASO 2021: cinco listas de Río Negro llevan candidatos de Roca en primeras filas

En solo 18 días, el domingo 12 de de septiembre se realizarán las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a través de las cuales Río Negro renovará dos bancas en la Cámara de Diputados: la de Ayelén Spósito (Frente de Todos) y la de Lorena Matzen (Juntos por el Cambio). Ambas dejan su mandato el 9 de diciembre de 2021.

En total, compiten nueve listas; incluyendo cuatro alianzas y dos partidos, los que participarán de la compulsa. Los únicos que irán a internas, serán Juntos por el Cambio (JXC) y el Frente de Izquierda (FIT), con tres y dos listas respectivamente.

De las nueve listas habilitadas en las PASO, cinco tienen candidatos de Roca entre los primeros dos puestos (el Frente de Todos, dos listas de Juntos por el Cambio, MAS y Partido Socialista). El candidato principal de Juntos Somos Río Negro vivió buena parte de su adolescencia en Roca, pero ahora está en Bariloche.

Son en total seis figuras de Roca entre los primeros dos puestos de las cinco listas, es decir, un tercio de los primeros dos representantes de las nueve listas son roquenses. De esos seis roquenses entre los primeros puestos, cuatro son mujeres y dos son varones.

Los candidatos de Roca son: en el Frente de Todos, el segundo puesto es del actual legislador José Luis Berros (PJ); en el MAS la primera es la docente y referente sindical Elena Correa, seguida por el roquense Aquiles Añazco. En el Partido Socialista la segunda es la trabajadora social Andrea Mancardo. En las dos listas de Juntos por el cambio, están la coordinadora de la ONG Ser Fiscal, Adriana Fenouil, como segunda de Anibal Tortoriello, y Elsa Lobo (UCR), docente y exfuncionaria del Concejo provincial de Educación (1996-2000), quien va segunda en la lista de Germán Jalabert.

Las otras cuatro listas habilitadas no tienen candidatos de Roca en los primeros puestos. En el caso de Juntos Somos Río Negro, Agustin Domingo vivió buena parte de su vida en Roca hoy no nació en la localidad y actualmente no está radicado. Tampoco hay roquenses en los primeros puestos de una de las listas de Juntos por el Cambio, ni en las dos del Frente de Izquierda.

Cabe recordar que la provincia de Río Negro tiene en total cinco bancas de diputados nacionales. Actualmente tres son del FT, una de JxC y una de JSRN. Tres de ellas, dos del Frente de Todos y una de JSRN continúan hasta diciembre de 2023.

La primera elección en la pandemia

LA COMUNA consultó a fuentes del juzgado electoral federal en Viedma quienes anticiparon que están trabajando actualmente en el protocolo sanitario para llevar adelante las elecciones en el marco de la pandemia covid-19. Adelantaron que se trata de un arduo trabajo que está en curso.

Por otro lado, se supo que habrá más puntos de votación que en elecciones anteriores para evitar aglomeraciones, es decir, habrá más escuelas afectadas.

Sin embargo, las mesas de votación en la ciudad serán 236, casi la misma cantidad que en la elección pasada, en la que fueron 233 distribuidas en toda la ciudad.

Sobre las autoridades de mesa, adelantaron que ya están designadas. “A casi el 50% ya le fue entregada la notificación”, informaron.

A nivel provincial, los lugares de votación serán más de 350, un 25% más que las que hubo en 2019 en los últimos comicios cuando fueron 279 establecimientos para sufragar.

Se estima que como tope podrá haber ocho mesas por escuela, según una limitación fijada.

Un candidato que creció en Roca y Bariloche

El primer candidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, pasó buena parte de su niñez y adolescencia en Roca.

En realidad, el exministro de Economía nació en Aberdeen, Escocia. Y fue por una cuestión circunstancial, explicaron sus allegados, ya que su padre había viajado para hacer un intercambio profesional en ese país.

Lo cierto es que a su regreso la familia se radicó en Bariloche y luego se trasladó a Roca. Entre sus amigos de la adolescencia todavía hay varios que lo recuerda como “Gogo”. Luego su camino profesional lo llevó a recorrer varios países hasta que fianalmente regresó a Bariloche. “Hoy me defino como un rionegrino”, explicó.