Metió un gol y contó su sueño: conocer a Tinelli

Leandro Reymundez marcó el gol que le dio la victoria a Cerro en la segunda división del fútbol uruguayo. En su festejo no hubo dedicatorias pero si un particular pedido: se levantó la camiseta y dejó ver un mensaje que expresaba su deseo de conocer al conductor Marcelo Tinelli.

“Marcelo Tinelli me gustaría conocerte. Sos mi ídolo”, se pudo leer en el pecho de Reymundez. Horas después llevó su pedido a redes sociales y su deseo se viralizó.

"Qué emoción Leandro querido!! Por favor, quiero conocerte yo también!! Combinemos cuando vaya para Uruguay o te venís para acá. Felicitaciones por el gol y por la hermosa familia", escribió Tinelli en su cuenta de Twitter.

“Hace un rato me escribió Tinelli y luego me llamó el Chato Prada para decirme que me iban a llamar del programa. No puedo creerlo. Admiro a Tinelli desde niño, él no lo sabe pero cuando estaba pasando un mal momento de mi vida a mí me hizo muy bien ver su programa”, reveló Reymundez, al explicar su deseo.