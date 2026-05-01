De 1912 a hoy: el viaje visual entre la primera portada y nuestros suplementos actuales

Un viaje gráfico en el tiempo, de aquella primera tapa del 1 de mayo de 1912 al despliegue de las ediciones actuales. La historia de una identidad que se reinventa en cada diario y cada suplemento para seguir cerca de la comunidad como en estos 114 años de liderazgo periodístico en la Patagonia.

La primera tapa

Todo empezó con esta tapa del 1 de mayo de 1912. “Surge a la vida del periodismo como exponente del progreso de estas regiones y lleno de fe se propone realizar su modesto contingente en favor de la justicia, del orden y de los intereses generales de la región”, decía el primer editorial. Misión cumplida.

Diario RÍO NEGRO

La edición récord del domingo 15 de febrero del 2026 marcó un hito en la historia del periodismo regional y nacional: con 120 páginas, Diario Río Negro se consolidó como el de mayor cantidad de contenido en la Argentina.

Podio

Las páginas donde el deporte vibra cada semana con una cobertura regional, nacional e internacional especializada. Del fútbol al automovilismo, del básquet al tenis y tantas otras disciplinas, la pasión pasa por Podio.

Rural

Productivo, diverso y de enorme potencial: así es el agro de Río Negro y Neuquén, que encontró en “el Rural” su caja de resonancia. Expertos y productores comparten cada semana sus historias y las claves detrás del éxito de la región.

Energía

No hay que ser ingeniero para entender que la energía mueve al mundo. En un lenguaje claro y con análisis se repasan los principales hitos de un sector que hoy tiene a Vaca Muerta y la región como protagonista.

Arquitectura

Del hormigón visto a la bioconstrucción, de los ladrillos tradicionales a las estructuras innovadoras, del brutalismo a las pequeñas cabañas de madera, todas las novedades del mundo de la arquitectura cada siete días.

Económico

Argentina tiene incorporada en sus entrañas la volatilidad como una variable más en el tablero de la economía y las finanzas. Analizar de forma certera con base en datos chequeados y confiables, es esencial para surfear la transición y proyectar a largo plazo.

Generación EZ

En un ecosistema saturado de novedades que se anuncian como revolucionarias, apostamos por entender antes que celebrar. Analizamos cada avance con criterio y lo bajamos a tierra para distinguir lo transformador.

Cultura Espectáculos

Antes Agendate, ahora Cultura Espectáculos, el suple del viernes es un clásico que abre el fin de semana. Una guía imperdible de shows de toda la Patagonia norte, acompañada de entrevistas de calidad a artistas del país y el mundo.

Lecton

El suplemento de literatura funciona como una brújula. Es el lugar donde los lectores pueden encontrar la voz de los escritores, saber de qué se está hablando en los libros y a partir de ellos, conocer historias, y recordar los clásicos.

Estar Bien

En tiempos de agotamiento y cansancio, este suplemento dominical es la cápsula que contiene notas enfocadas en el bienestar, con el propósito de mejorar la calidad de vida -tanto física como emocional y mental-.

Automotor

Pisa fuerte con actualidad, mercado e historias bien fierreras. Con ADN patagónico, conecta autos, camionetas y camiones con experiencias reales en la ruta, y se afianza como un espacio en plena aceleración y crecimiento.

Moda y Belleza

La moda deja de ser un concepto lejano para convertirse en un espejo de nuestra identidad. No dictamos normas. Vestimos relatos, celebramos lo auténtico y ponemos en valor el diseño que nace de nuestra propia tierra.

Debates

Viajes y turismo

¿Qué destinos elegir para escapadas y vacaciones? De los clásicos a los secretos mejor guardados, una guía perfecta para saber dónde ir en la Patagonia, el país y el mundo.

Suplementos aniversarios

Los suplementos aniversarios de las ciudades son las oportunidades ideales para explorar las señales del futuro que germinan en el presente. Es así que detectamos tendencias y expectativas de una comunidad al poner en valor las voces de sus vecinos, emprendedores, dirigentes, empresarios, artistas, comerciantes y productores que con sus sueños y riesgos apuestan al lugar.