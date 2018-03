El cuidado de la boca de tu perro es importante

La periodontitis es una causa habitual de enfermedad dental en los perros. Si no se trata, puede provocar la pérdida de dientes e infecciones graves que afectan al hígado, riñón y/o corazón. La buena noticia es que se puede prevenir.

La mayoría de perros de más de dos años sufren algún grado de periodontitis. Normalmente en la boca hay bacterias, pero cuando su población crece demasiado deprisa pueden generar placa dentaria sobre los dientes.

“Si se produce la formación de placa dentaria y ésta no se elimina, el perro puede sufrir una gingivitis (inflamación de las encías). En esta fase el tratamiento puede ser totalmente curativo. Sin embargo, si no se da ningún tratamiento, la enfermedad progresa a periodontitis con una inflamación más grave, sarro sobre los dientes y pérdida de hueso y estructuras de sostén alrededor de los dientes. Este proceso se puede controlar, pero no se puede invertir por completo. La periodontitis puede provocar pérdida de dientes y puede conducir a una infección grave al hígado, corazón o pulmones”, explica Sabrina García, médica veterinaria.