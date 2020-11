Michael J. Fox confiesa que su memoria está destruida

Michael J. Fox, el actor de 59 años que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a principios de los 90, presentará el próximo 17 de noviembre un libro con sus memorias y confesó que "todo se reduce a escribir" ya que su "memoria a corto plazo está destruida y actuar se está volviendo más difícil".

"Mi habilidad con la guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo más difícil. Así que todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto", dijo el actor sobre los problemas de memoria que padece a causa de su patología, según informó la agencia DPA.

Así es que el próximo 17 de noviembre saldrá a la venta "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality" (algo así como "No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad"), sus nuevas memorias.

Además del Parkinson, recientemente el actor que se volvió mundialmente famoso con la trilogía "Volver al futuro" en la piel de Marty McFly, sufrió una grave caída. "Fue definitivamente mi momento más oscuro", contó sobre el accidente.

En el tiempo que tardó en recuperarse, Fox asegura que llegó a comprender que "el optimismo está arraigado en la gratitud".

"El último par de años han sido los más difíciles. Pero tengo cosas con las que he sido bendecido que son simplemente increíbles. La vida es rica. La vida es buena", sentenció.

Agencia Télam