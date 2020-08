Militares en pandemia

Neuquén

Debido a las inclemencias climáticas en las provincias de Río Negro y Neuquén, varios organismos gubernamentales, Vialidad, Defensa Civil, el Ejército, Gendarmería y varios baquianos, tuvieron que aunar esfuerzos para ayudar a crianceros y pobladores de la zona afectada.



Hace un mes, intendentes querían hacer un convenio con Gendarmería y Ejército para que los ayuden con la pandemia y salieron a criticarlos fuertemente varios organismos, como Madres de Plaza de Mayo, Corriente Militante de Derechos Humanos “Zainuco” y el Centro de Profesionales de Derechos Humanos, y los llamé a la reflexión, considerando que ya no son las mismas FF.AA. “genocidas” de los 70/80; ahora son profesionales argentinos al servicio de la Patria, cuidando las fronteras, enfrentándose al narcotráfico, etc, etc.



Otro de los servicios que prestan es ejemplo: rescatar a pobladores aislados por la nieve.

Uno de estos casos paso a relatar.



La oficial María Gruttulini es una joven de 28 años del Regimiento de Infantería de Montada 10 Teniente General Racedo, de Covunco.

Durante cuatro días resguardó un puesto de invernada y tuvo bajo su responsabilidad y seguridad a efectivos militares y personal de la Municipalidad de Covunco, luego de que habían asistido a varios pobladores de distintos parajes llevando alimentos, agua potable y leña, tapados en nieve.



¿No estaría bueno que todas esas organizaciones reconozcan el esfuerzo de estos y tantos otros militares actuales que hacen el bien común para todos los argentinos y empecemos a reconciliarnos, que tanta falta nos hace?

Hernán N. Caire

DNI 5.262.288

cairehernan@yahoo.com.ar