Minutos de terror: un senderista fue perseguido por un puma

Un joven fue perseguido por un puma y todo quedó filmado.

Un joven que recorría un sendero en Estados Unidos tuvo un aterrador encuentro con un puma.

6 minutos de infarto, terror y adrenalina. Un puma defendió a sus crías, alejando a un excursionista con una "estrategia intimidatoria". El hecho ocurrió en Utah, EEUU. “Aquí es cuando muero” pensó en algún momento el joven Kyle Burgess @TReporta pic.twitter.com/tSnlMvGaKL — Gustavo Jiménez (@tavoj2828) October 13, 2020

Mientras caminaba tratando de alejarse del felino, grabó el momento y el video rápidamente se viralizó.

En su cuenta de Facebook el joven explicó que todo empezó al ver una cría de puma en el camino y querer registrarlo con su celular.

Fue en ese momento que salió de entre los arbustos la madre del pequeño animal.

Todo lo ocurrido quedó filmado mientras retrocedía para tratar de alejarse.

"¡Vamos amigo! ¡No tengo ganas de morir hoy! ¡Largo!", le rogó el joven de manera desesperada en el video de poco más de seis minutos.

"Me dio mucho miedo. Mi corazón se aceleró y mis manos no dejan de temblar ", relató el joven al girar la cámara del celular y ver que el felino se alejó y ya no corría peligro.