Mirada por encima de noviembre

PANORAMA DE RÍO NEGRO

El oficialismo, con el campo electoral despejado para noviembre, se mete en dilemas futuros. Nada indica -menos las encuestas- que peligre la ventaja obtenida en septiembre.



El FdT facilita esa tranquilidad. La última reacción nacional frente a la problemática mapuche fue una contribución a la estrategia de JSRN, que militó, inicialmente, la gobernadora Arabela Carreras y la siguió el senador Alberto Weretilneck, después de una charla entre ellos.



Fue un tributo ideal para su discurso de victimización provincial. Incorporó un segundo beneficio para JSRN ya que lo reposicionó en ese debate que ostentaba el PRO, entre otros sectores sociales-políticos. En ese ajuste, Weretilneck no fue a la sesión del Senado que el jueves renovó la emergencia territorial indígena y la prohibición de desalojos de esas comunidades.



El PRO y Aníbal Tortoriello tienen un riesgo electoral y una postergación mayor con la fuga radical. Esos votos llevaron al 27% a JxC y al segundo lugar en las PASO. Un sondeo de Isonomía, solicitado por el partido nacional, indica -por ejemplo- que solo conserva un tercio de los votantes de Mario De Rege. Se irían, en un cálculo lineal, unos 15 mil votos. Cuatro puntos.

Las últimas encuestas varían en el segundo lugar entre JxC y el FdT, pero ratifican la ventaja de JSRN. Esa garantía electoral pone al oficialismo en perspectiva de futuro.



Tortoriello lo relativa y cree en su fortaleza. Algo de razón le otorga esa misma encuesta porque lo mantiene segundo, logrando -con 18% de indecisos y sin proyecciones- un 22% mientras el FdT llega a 19%. JSRN figura primero con 28%. Otra conclusión que sirve al PRO para esperanzarse es que el ex jefe comunal duplica en conocimiento e imagen positiva al oficialista Agustín Domingo y la justicialista Ana Marks.



Esos vaticinios en JxC se destruyen en otras encuestas. JSRN armó esta segunda etapa con un relevamiento de PAR (Lasse Paniceres) donde el partido provincial conservaba la supremacía, ya con un empate del FdT y JxC. Pero, un estudio reciente de Gustavo Córdoba -que integra el equipo de Mario Riorda- ubica, sin proyecciones, a Domingo con 37% y la boleta de Marks creció al 24%, dejando en un 20% a Tortoriello.



Cifras similares dispone Carreras por un sondeo de Ricardo Vignoni, que estima -con proyecciones- a JSRN en el 40%, seguido por el FdT, con un 27%, y JxC, con un 22%. El repunte del PJ estaría en la recuperación de parte de los nulos/blancos de las PASO (unos 34.000), mayormente -según ese análisis- votos propios desencantados.

La tranquilidad para noviembre pone al oficialismo en perspectiva de futuro, a partir de dos certezas actuales: la gobernadora quiere reelegir y el senador quiere volver. Un inocultable choque de intereses.

Este Estado ya genera choques de intereses para el 2023. Algunas evidencias se anticipan, como el público debate por el ingreso de Adrián Casadei al gabinete provincial.



Sus movimientos no logran disimular esas bifurcaciones. Algunas evidencias se anticipan, como el público debate por el ingreso de Adrián Casadei al gabinete provincial. El sanatoniense anunció el jueves que no haría aquello que tenía resuelto: asumir en diciembre como Secretario General, en reemplazo de Daniel Sanguinetti (que pasará a una estructura de política verde, aún no resuelta). Dos días antes, Casadei reconoció la oferta de Carreras, insinuando su aceptación, pero la opinión local no fue nada buena. Pero el problema está en Weretilneck que no cree conveniente esa mudanza por la deserción que significa mientras calla su reparo que Casadei se aliste al armado de Carreras.

El detectado perjuicio en la campaña por la instalación del pase fue tema de la charla del senador y el intendente, horas antes del “renunciamiento”. El resto lo seguirán conversando. Casadei también lo habló con Carreras. Así, la reciente negativa puede mutar en un mes y medio. Si no es así, la gobernadora posiblemente vuelva a la opción anterior para la Secretaría: el legislador José M. Apud.



En el camino, se revisarán hoy liderazgos regionales en cinco municipios -Guardia Mitre (UCR), Jacobacci (UCR), Maquinchao (JSRN), Ñorquinco (UCR) y Pilcaniyeu (JSRN)- donde se votarán concejales, agregando componentes y especulaciones para las Generales.