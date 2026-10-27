Balón de Oro: los looks más destacados de la alfombra roja en Londres

La gran gala del fútbol volvió a desplegar su brillo en una alfombra roja repleta de elegancia, tendencias de alta costura y elecciones de estilo inolvidables. En una velada donde la sastrería y los detalles de diseño se robaron todas las miradas, figuras como Lamine Yamal, Alexia Putellas y Harry Kane marcaron el pulso de la noche.

Alexia Putellas en Dior

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Harry Kane y Katie Goodland.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Kylian Mbappé en Dior.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Rodri y Laura Iglesias.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Lamine Yamal en Chanel.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Ronaldo.

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Luis Figo.

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lucy Bronze.