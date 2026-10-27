Balón de Oro: los looks más destacados de la alfombra roja en Londres
Sastrería contemporánea, destellos de alta costura y apuestas de estilo vanguardistas: repasamos las elecciones de moda que acompañaron a las grandes figuras del fútbol mundial.
La gran gala del fútbol volvió a desplegar su brillo en una alfombra roja repleta de elegancia, tendencias de alta costura y elecciones de estilo inolvidables. En una velada donde la sastrería y los detalles de diseño se robaron todas las miradas, figuras como Lamine Yamal, Alexia Putellas y Harry Kane marcaron el pulso de la noche.
Alexia Putellas en Dior
Harry Kane y Katie Goodland.
Kylian Mbappé en Dior.
Rodri y Laura Iglesias.
Lamine Yamal en Chanel.
Ronaldo.
Luis Figo.
Lucy Bronze.
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