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Moda y Belleza

Balón de Oro: los looks más destacados de la alfombra roja en Londres

Sastrería contemporánea, destellos de alta costura y apuestas de estilo vanguardistas: repasamos las elecciones de moda que acompañaron a las grandes figuras del fútbol mundial.

Redacción

Por Redacción

Spain and Barcelona forward Lamine Yamal poses upon their arrival to attend the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by Toby Shepheard / AFP)

Spain and Barcelona forward Lamine Yamal poses upon their arrival to attend the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by Toby Shepheard / AFP)

La gran gala del fútbol volvió a desplegar su brillo en una alfombra roja repleta de elegancia, tendencias de alta costura y elecciones de estilo inolvidables. En una velada donde la sastrería y los detalles de diseño se robaron todas las miradas, figuras como Lamine Yamal, Alexia Putellas y Harry Kane marcaron el pulso de la noche.

Alexia Putellas en Dior

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Harry Kane y Katie Goodland.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Kylian Mbappé en Dior.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Rodri y Laura Iglesias.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Lamine Yamal en Chanel.

(Photo by Toby Shepheard / AFP)

Ronaldo.

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Luis Figo.

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lucy Bronze.

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)


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La gran gala del fútbol volvió a desplegar su brillo en una alfombra roja repleta de elegancia, tendencias de alta costura y elecciones de estilo inolvidables. En una velada donde la sastrería y los detalles de diseño se robaron todas las miradas, figuras como Lamine Yamal, Alexia Putellas y Harry Kane marcaron el pulso de la noche.

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