¿Cómo deshacerte de tus ojeras? Lo que debemos saber y cómo prevenirlas

Doradas, azuladas, rojizas o simplemente heredadas: las ojeras suelen ser las primeras en delatar el cansancio. Esa tonalidad que aparece debajo de los ojos se debe a que la piel del contorno es extremadamente fina, lo que hace que los vasos sanguíneos se noten con mayor facilidad.

“Las ojeras y bolsas son una de las principales preocupaciones estéticas en hombres y mujeres”, revela el doctor Christian Sánchez Saizar, dermatólogo, miembro de la SAD. Y hace hincapié en tratar la zona con un protocolo no invasivo y sin uso de rellenos, que actúa sobre el origen de las ojeras pigmentadas, vasculares y estructurales, brindando una mirada más luminosa,

Cómo prevenir las ojeras (o evitar que empeoren)

1) Láser despigmentante que trabaja sobre la melanina acumulada en la zona periocular, reduciendo visiblemente la pigmentación marrón o violácea de las ojeras.

2) Radiofrecuencia fraccionada, una tecnología exclusiva para el tratamiento de la zona palpebral. Estimula colágeno, mejora la firmeza y drena bolsas leves a moderadas, reduciendo la flacidez del párpado inferior y superior.

3) Mesoterapia despigmentante: aplicación de activos y complejos aclarantes que actúan directamente sobre la pigmentación y el tono apagado. Aporta luminosidad y uniformidad al contorno de ojos. Ideal para quienes desean mejorar su mirada.

El especialista destaca que el contorno de ojos hay que cuidarlo siempre ya que las ojeras transmiten una sensación de cansancio y tristeza. A la hora de proteger la zona, nada mejor que sumar aliados infalibles: protector solar y cremas especialmente formuladas. “La piel que rodea a los ojos es fina y permite observar los vasos sanguíneos de la dermis. Cuando estos vasos se congestionan o la epidermis se pigmenta en exceso, aparece una coloración pardusca o azulada que se conoce como ojera”, describe Sánchez Saizar.

Lo que debemos saber sobre el origen de las ojeras

Genética: existe predisposición hereditaria en la formación de ojeras. Eso hace que no se pueda prevenir pero sí podemos hacer cosas para evitar que empeoren.

Cansancio y estilo de vida: en muchas circunstancias se marca el contorno de los ojos no sólo por envejecimiento, sino por falta de sueño, por estrés, por mala alimentación, alergias y por la irritación sostenida de los párpados. También por causa de medicamentos y por enfermedades generales. Además, influye en la formación, la retención de líquido. Esta zona se ve afectada también por factores externos como la polución, el tabaco y el alcohol.

Gesticular y efectuar gestos muy acentuados favorece la formación de las líneas de expresión alrededor de los ojos.

Ojeras, rutinas que ayudan y lo que tenemos que saber

Usar cremas para párpados: para prevenir el envejecimiento prematuro es necesario utilizar productos creados especialmente para el cuidado de la piel que rodea a los ojos.

Existen dos clases de productos diseñados para esta zona. Uno de ellos es antifatiga, creado para eliminar los signos visibles del cansancio y la falta de sueño. Relajan la mirada y la iluminan. Y otros, antiedad: su uso se recomienda a partir de los 30 años. Su fórmula antiedad borra las líneas alrededor de los ojos, nutre la piel y le da mayor consistencia.

Si la causa de las ojeras se debe a circunstancias pasajeras, sólo se aconseja llevar una vida saludable, tener un descanso adecuado, una buena alimentación y beber abundante cantidad de agua. Claro que muchas veces se originan por otros motivos.

UN TIP INFALIBLE: el corrector es necesario que sea del tono de la piel, lo más exacto posible. Pero, si tenés unas ojeras muy marcadas, podés elegir los que vienen con tonalizador.