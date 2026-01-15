Globo de Oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 dejó en evidencia los mejores looks como adelanto de lo que vendrá en los próximos meses.

El color negro fue el preferido de las celebrities para sus vestidos. A pesar de que Pantone se decantó por el blanco Cloud Dancer como color del año, las estrellas del cine y la televisión americana eligieron su opuesto para brillar en los Globos de Oro.

Selena Gomez deslumbró con una combinación de blanco y negro con etiqueta Chanel. Lució un elegante vestido de escote voluminoso, con flecos y una larga falda ceñida hasta los pies.

Del mismo color, aunque con el toque brillante de los bordados de cristal, posó Ana de Armas. La actriz optó por un sexy diseño de Louis Vuitton, de tirantes finos, escote en V y falda con abertura lateral. Completó el look con alta joyería de la firma francesa.

Jennifer Garner también apostó por el negro con brillantes, pero con un estilo más sobrio y menos sexy. La actriz lució un vestido de cristales de Gong Tri, sin mangas, largo hasta el suelo y ceñido al cuerpo. Completó el look con joyas de Boucheron y zapatos de Roger Vivier.

Sin embargo, la invitada de negro más elegante fue Julia Roberts. La protagonista de Pretty Woman confió en Giorgio Armani con un diseño de manga francesa, hombros marcados y pronunciado escote en V.

Miley Cyrus lució un vestido de corte similar, aunque con un estilo más rockero y desenfadado. Se trató de un diseño de Saint Laurent, confeccionado en lentejuelas, de manga larga y con un escote en V de gran volumen. Completó su look con gafas de sol, sandalias con plataforma y joyas con diamantes negros.

A este look gótico se sumó Jenna Ortega. La protagonista de Miércoles no se quita el color negro ni en las alfombras rojas y posó con un atrevido diseño de Dilara Findikoglu. Un vestido de cuello alto y manga corta con flecos, con dos cut outs XL en la zona de la cadera y una falda fluida y recta hasta el suelo.

La gran sorpresa dentro del club de mujeres de negro fue Ariana Grande. La cantante dio por finalizada su etapa en Wicked y volvió a su esencia original con melena castaña y un vestido negro. El look con el que brilló fue un elegante diseño de Vivienne Westwood, con falda de volumen y un claro guiño al Hollywood de los años 50.

Aunque no eligió un vestido negro, Priyanka Chopra también brilló en la alfombra roja con un look azul marino muy oscuro de Dior, acompañado por joyas de Bvlgari.

Las transparencias

En una alfombra roja como la de los Globos de Oro, las transparencias no podían faltar. Jennifer Lopez fue la encargada de lucirlas con un espectacular vestido de silueta sirena de Jean-Louis Scherrer. Se trató de un diseño vintage, confeccionado en tul y decorado con bordados marrones que cubrían partes estratégicas del cuerpo. Completó el look con joyas de Sabyasachi.

Por su parte, Jennifer Lawrence derrochó elegancia con un vestido transparente, con bordados de flores y detalles cut out de Givenchy, acompañado por una especie de chal con volúmenes a juego.