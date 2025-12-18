Naturaleza Chic: la pasarela del Comahue Golf Club

La moda local tuvo su gran noche con Naturaleza Chic, el desfile organizado por Visso, el centro de capacitación de moda de Neuquén que cumplió 10 años este 2025. El evento se realizó en Comahue Golf Club y reunió a referentes del diseño regional. Sobre la pasarela desfilaron 80 modelos del instituto, protagonistas de una propuesta que combinó lo artesanal con lo contemporáneo y una fuerte impronta creativa ligada al entorno natural.

De la mano de la directora del instituto, Alicia Nara, el evento funcionó como una vidriera para las diseñadoras locales, con colecciones que dialogan entre lo romántico, lo artesanal, lo gótico y lo urbano, y materiales que reforzaron el concepto de naturaleza: lino, tul, tejidos, bordados, encajes y cuero.

Todas las propuestas fluyeron en una paleta donde predominaron los neutros y pasteles, pero que incluyó también colores intensos y estridentes, con el rosa como uno de los tonos más repetidos de la noche.

La pasada de Florencia Sánchez presentó vestidos de novia de impronta romántica, con siluetas etéreas y detalles delicados. Karina Saade, con su colección Presente Continuo, apostó a lo monocromático y a detalles brillantes en lentejuelas. Las dos piezas y los vestidos se llevaron la atención con bordados y texturas que aportan sofisticación, acompañadas de zapatos de Carla Dangelo.

Natalia Kazakov se centró en la elegancia: monos con bordados, trajes sastreros monocromáticos y blazers intervenidos, además de vestidos de novia con tul, mostacillas y gran riqueza de detalles.

Mariela Arocena puso en escena su sello personal: el tejido artesanal. Llevó a la pasarela sus tejidos en angorina y algodón en colores neutros y vestidos que priorizan la comodidad y la elegancia. En una segunda pasada, sumó una mirada veraniega con chales acompañados de bikinis y una paleta que fue desde los pasteles a los tonos estridentes.

Los estampados florales y los apliques dorados marcaron la colección de Sofía Güer, que combinó vestidos y dos piezas, además de básicos en negro con detalles metálicos y lentejuelas.

Ziehmbra mostró una colección casual y urbana con el algodón, el lino y el tencel como material central. Vestidos, monos y conjuntos de dos piezas se mostraron en una escala monocromática que tuvo como colores protagonistas al marrón, amarillo, violeta y rojo, acompañados por bolsos de Abuelo Daniel.

Uno de los universos más osados fue el de Lorentrue, con su colección Ópera: tul, bordados, encaje y estampas góticas adornaron los corsets, las faldas cortas y midis, acompañada de Reina de Calabazas.

Finalmente, Ukkia Cueros aportó carácter y movimiento con polleras y cinturones con flecos, chalecos y una fuerte presencia de carteras y baguettes, junto a estampas que reforzaron el espíritu urbano. Acompañaron la pasada Paola Capponi y Joaquina Gafas.