Modo power: la rutina de Antonela Roccuzzo

Lejos de reducir el entrenamiento a una cuestión estética, Antonela Roccuzzo dejó en claro que su búsqueda está puesta en el bienestar integral. Su rutina es, ante todo, un compromiso con ella misma: intenta moverse todos los días, entrena en un gimnasio exclusivo para mujeres y reserva dos jornadas semanales para clases de FitJam, una práctica dinámica y lúdica que —según cuenta— le permite desconectar y empezar el día con otra energía.

“Intento entrenar todos los días. Voy a un gimnasio solo para mujeres. Dos veces por semana tomo clases de FitJam, que son súper divertidas. Es una forma de desconectar. Me hace olvidar todo y empezar bien el día”, explicó, subrayando que el movimiento también puede ser disfrute.

Uno de los giros más significativos en su recorrido fue su cambio de mirada sobre el trabajo de fuerza. Durante años evitó las pesas por temor a “ganar volumen”, hasta que entendió que no es sinónimo de exceso sino de salud a largo plazo. Hoy defiende el entrenamiento con peso como una inversión a futuro y una herramienta clave para el bienestar físico.

Más allá de los resultados visibles, define esa hora como un territorio propio e innegociable. Deja el celular a un lado, activa el modo “no molestar” en su reloj y se entrega por completo a ese ritual cotidiano que, más que moldear el cuerpo, ordena la mente.

En materia de alimentación, Antonela apuesta por el equilibrio. En su casa, la cocina saludable no es una imposición sino una elección cotidiana que acompaña el ritmo familiar. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No bebemos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental; es una forma de vida”, expresó la modelo.