Francisco Cerúndolo lo definió en una hora, está en cuartos y sueña con el ATP de Múnich

El argentino se siente cómodo en la arcilla alemana y ya está en cuartos de final. (Gentileza)

Francisco Cerúndolo quiere romper una barrera personal en el BMW Open de Múnich, donde este jueves encontró el camino a los cuartos de final con una demostración de autoridad. El argentino, que aspira a levantar el primer trofeo ATP 500 de su carrera, superó 6-3 y 6-0 al neerlandés Botic van de Zandschulp, le ganó ocho juegos consecutivos y dejó mensajes para el futuro.

“Es fantástico ganar un partido corto, de forma tan rápida», dijo Fran tras asegurar el duelo en 64 minutos. «Es bueno para volver a competir mañana. Mi objetivo no es ganar así de rápido, sino intentar hacer mi mejor tenis y conseguir la victoria. Hoy me llevo un buen triunfo, me he sentido bien sobre la pista y estoy deseando volver a jugar mañana”, agregó.

En su segunda visita al ATP de Múnich las sensaciones no podrían ser más cercanas. El argentino, que alcanzó las semifinales en la pasada edición, acumula un balance de 5-1 en el torneo alemán y pretende mejorar todavía más el sabor de boca sobre la arcilla.

«Me recuerda a la que tenemos en Argentina»

“Esta tierra batida me encanta, me recuerda a la que tenemos en Argentina», explicó el campeón del último ATP enBuenos Aires. «Hay muchos torneos de arcilla, con superficies algo distintas, pero en esta me siento como en casa. Puedes deslizar, el bote es bueno, aunque con la altitud de acá es algo diferente. Pero me siento muy cómodo y noto que mi tenis funciona muy bien. Ojalá llegue más lejos”, siguió.

Cerúndolo busca refrendar un estupendo estado de forma sobre tierra batida, aprovechando la inercia conseguida en las últimas semanas. Después de levantar el trofeo más especial de su carrera en casa y aterrizar con fuerza en Europa, batiendo al tres veces campeón Stefanos Tsitsipas en Montecarlo, el argentino empieza a marcar diferencias en Baviera.

A los 27 años, Cerúndolo se consolida como una figura de referencia sobre polvo de ladrillo en el ATP Tour. El argentino, que ha pisado una final en la superficie en cada una de las últimas seis temporadas, es el jugador con más triunfos firmados en este tipo de pista (71) desde el inicio de 2023, por delante incluso de Carlos Alcaraz (69).