Jimena Barón le cumplió el sueño a un joven en el programa de Guido Kaczka: le pagará el viaje de egresados

La noche del miércoles en “Es mi sueño”, el ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece, se transformó en un mar de lágrimas y aplausos. El protagonista fue Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años oriundo de Chapadmalal que llegó al escenario vestido de gaucho para interpretar «Chacarera del Triste».

Tras deslumbrar con su voz a un jurado integrado por Abel Pintos, Carlos Baute y Joaquín Levington, el adolescente reveló el sacrificio personal que estaba haciendo por su familia.

Al momento de la devolución, Jimena Barón tomó la palabra y fue directo al corazón de la historia del participante. Tras confirmar que el joven no planeaba irse de viaje de egresados por falta de dinero, Barón compartió su propia experiencia personal: “Yo no terminé el colegio, me falta quinto año. Y por eso no me iba a ir de viaje de egresados”, relató.

Al escuchar que Jeremías prefería dejar la plata en su casa, la cantante no lo dudó.

El gesto de Jimena Barón que emocionó al estudio

“Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”, preguntó Jimena ante la mirada atónita del joven y de sus padres. Ante la ovación de todo el estudio, la artista insistió: “Quiero que te vayas. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas”.

Jeremías rompió en llanto al instante, sellando uno de los momentos más sentimentales de la televisión en lo que va del año.

Más allá del regalo, el talento de Jeremías quedó fuera de discusión tras recibir las cuatro luces verdes. Abel Pintos elogió su capacidad vocal asegurando que «merece seguir adelante», mientras que Carlos Baute destacó la calidez de su interpretación. El joven de Chapadmalal no solo aseguró su lugar en la próxima ronda del certamen, sino que también garantizó su presencia en el viaje de fin de curso gracias a la generosidad de la jurado.