Liga Argentina de básquet: Deportivo Viedma busca un impacto en Rosario, ante Provincial

Deportivo Viedma tratará de aprovechar el envión ganador en la Liga Argentina de básquet y buscará sorprender a Provincial, el mejor equipo de la competencia, en el inicio de los cuartos de final de conferencia. El partido será este jueves, a partir de las 21, en el Salvador Bonilla de Rosario.

Luego del festejo ante Centenario, en Venado Tuerto, el equipo rionegrino supo que el 1 de la fase regular sería su nuevo objetivo y está listo para el desafío. Así lo confirmó su DT, Guillermo Bogliacino, desde Rosario y en declaraciones a RN Radio. “Llegamos bien, Sabemos que enfrentamos a un rival muy duro, pero encontramos regularidad desde febrero y venimos de una buena serie ante Centenario”, afirmó el DT.

“En los juegos de la fase regularidad nos ganaron con claridad, tanto en Rosario como en Viedma, pero confiramos en que será diferente. Queremos seguir en la Liga”, agregó Bogliacino.

“Sabemos el potencial que tienen, pero llegamos bien. Desde febrero somos otro equipo y estamos preparados para el desafío” Guillermo Bogliacino, DT de Depo Viedma

Los detacados de cada equipo

Con las armas de siempre (Luciano Cáceres, Nico Paletta, Jeffrey Merchant y Kaiver Marcano) más un plantel que empuja para adelante, Viedma irá por el golpe en el juego 1. Si no pudo, tendrá otra chance el sábado 18 y después la historia seguirá en la capital rionegrina, el martes 21.

Provincial fue el mejor equipo de la fase regular con una marca de 24-8 (Viedma terminó con 18-14) y descansó en el primera ronda de play offs. Habrá que ver si ese parate le juega una mala pasada o bien, reforzó conceptos y está dispuesto a confirmar su candidatura.

Gastón Gerbaudo, Gonzalo Torres, Matías Acosta y el experimentado Adrián Boccia son los nombres más importantes en el equipo de orienta José Esteban Gatti. Provincial dominó el Sur, pero también fue el mejor de toda la liga porque el 1 del Norte, Amancay de La Rioja, finalizó con registro de 23-9.