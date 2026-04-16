Encontraron droga en una despensa de Neuquén: un hombre quedó notificado de una causa judicial

El procedimiento se realizó en una vivienda del sector Toma Pacífica de la ciudad de Neuquén.

Un operativo realizado por personal de la Uespo en una vivienda del sector Toma Pacífica terminó con el secuestro de cannabis y la notificación de un hombre de 38 años por infracción a la Ley 23.737. El procedimiento se llevó adelante en una despensa ubicada en la esquina de Avenida del Trabajador y calle Cipolletti, donde al momento del ingreso también había cuatro menores de 12, 8, 4 y 1 año.

Hallazgo durante la inspección

De acuerdo con la información oficial, el hombre manifestó que la madre de los niños le había pedido que quedaran bajo su cuidado mientras ella se ausentaba del lugar.

Durante la recorrida por el inmueble, los efectivos observaron en una habitación de la planta alta una caja de una aplicación de delivery que contenía plantas secas con características similares a cannabis sativa.

Intervención de Antinarcóticos

Tras el hallazgo, el personal policial secuestró un total de 382 gramos de la sustancia y dio intervención al Departamento Antinarcóticos para realizar las actuaciones correspondientes.

Luego de las pericias iniciales, el hombre fue notificado por una presunta infracción a la ley de estupefacientes, mientras que el domicilio quedó bajo su responsabilidad a disposición de la investigación judicial.