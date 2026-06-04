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Moda y Belleza

Parches anti acné: el aliado beauty que conquista las redes

Cada vez más visibles en TikTok, Instagram y hasta en las alfombras rojas, los adhesivos anti imperfecciones se consolidan como uno de los productos de skincare más buscados del momento

Redacción

Por Redacción

Lejos de esconder las imperfecciones, la nueva tendencia sobre belleza apuesta por tratarlas de manera práctica y sin dramatizar. En ese contexto, los parches antiacné ganaron protagonismo como una solución rápida para esos granitos que aparecen cuando menos los esperamos.

Inspirados en la cosmética coreana, estos pequeños adhesivos suelen contener activos como ácido salicílico, niacinamida o ácido hialurónico, que ayudan a reducir la inflamación, absorber impurezas y favorecer la recuperación de la piel. Se aplican directamente sobre el granito y actúan durante varias horas, incluso mientras dormimos.

Además de ser efectivos, se convirtieron en un accesorio más del skincare diario: los hay transparentes, de colores y con diseños divertidos. La clave de su éxito está en que ayudan a acelerar la curación y evitan la manipulación de la zona, una de las principales causas de manchas y marcas posteriores.

¿Dónde conseguirlos?

Entre las opciones disponibles se destacan Pimple Patch de Garnier, diseñado para reducir visiblemente el tamaño del granito en pocas horas; los parches hidrocoloides de Veganis (foto), que ayudan a mantener la hidratación de la zona mientras favorecen la cicatrización; y Effaclar Duo + M de La Roche-Posay, una propuesta para tratar imperfecciones localizadas y reducir su apariencia. Porque si algo nos enseñó el skincare de los últimos años es que la piel real también merece soluciones simples, efectivas y sin filtros.


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Lejos de esconder las imperfecciones, la nueva tendencia sobre belleza apuesta por tratarlas de manera práctica y sin dramatizar. En ese contexto, los parches antiacné ganaron protagonismo como una solución rápida para esos granitos que aparecen cuando menos los esperamos.

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