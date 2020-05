Monasterio: dos décadas de metal con sello neuquino

Hace 20 años cuando se reunieron en el garaje de aquella casa de Valentina Norte, no soñaban que la banda cumpliría 20 años de trayectoria. Pero Monasterio supo consolidarse en la escena del metal de la zona, pero también trascender las fronteras provinciales. Y en este 2020 celebra sus dos décadas.

“Sentimos una alegría muy grande porque es mucho tiempo, prácticamente no te das cuenta cómo pasa el tiempo y ya estás en los 20 años. Estamos felices, lástima que no lo podemos festejar como hubiésemos querido, con la gente, con un recital en vivo, pero ya va a llegar el momento y lo vamos a festejar”, señaló Mauro Castillo, creador de Monasterio y el único que queda de aquel garaje.

El primer EP de la banda, editado en 2003..



Los 20 años encuentra a Monasterio trabajando en su tercer material discográfico, pero también la encuentra con dos integrantes nuevos tras 14 años de una formación fija. “Son chicos más jóvenes que nosotros que tienen mucha energía, entonces estamos también aprovechando eso. Nosotros los más grandes estamos disfrutando y aprovechando las ganas que tienen los más jóvenes”, subrayó Castillo sobre la actualidad de la banda que completan Martin Makinistian, Matías Castillo y Cristian “Chatruk” Videla.

Atrapados por la pandemia, la banda produjo un video con el cual recorre sus 20 años en imágenes, a modo de celebración sin chances de shows.



Monasterio nació como una banda de amigos. Ellos siempre se juntaban a tocar, pero un día decidieron hacerlo más seriamente y formar una banda. En los primeros años hubo cambios en la formación, pero la idea siempre era la misma: componer y mostrar música propia.

En 2003, los jóvenes integrantes de Monasterio editaban su primer material, un EP de cuatro temas, que les sirvió como puerta de entrada al mundo del metal regional. Tres años después llegó “Tierra infierno”, su primer material de estudio con el que pudieron recorrer la región y el país, así como compartir escenarios con exponentes del género.

"Tierra infierno" (2006), primer disco de la banda.



“Después de eso vino otro disco y tuvimos la posibilidad de compartir escenario con bandas grandes del metal nacional. Llegaron los viajes, empezamos a girar por muchas ciudades y provincias llevando nuestra música. Disfrutamos de la alegría de llegar a lugares como Jujuy, tocar temas nuestros y que la gente los cante”, confió Mauro para quien Monasterio es la mitad de su vida.

“Autodestrucción” es la segunda placa de la banda y es con que la Monasterio recorrió los escenarios durante los últimos años. El plan para este año era bajarse, un poco, de los escenarios para trabajar en el próximo disco.



El plan de no tocar les cuadró justo con el aislamiento por la pandemia del coronavirus, aunque también los hizo pisar el freno en la producción del propio material. “Habíamos empezado a componer el tercer disco, ya teníamos un par de temas medio terminados, ahora tuvimos que parar. Pero cada uno en su casa seguramente seguirá practicando los temas que estábamos componiendo, y tratará de componer nuevas cosas para el día que nos podamos volver a juntar seguir trabajando en el disco”, aseguró Castillo sobre la situación de Monasterio en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Lo cierto es que la cuarentena también les dio tiempo para organizar sus redes sociales y por allí difundir el trabajo de bandas de todo el mundo. “Hicimos algunos compilados internacionales como para hacer un apoyo virtual, promocionar nosotros desde acá bandas de otros países y de la misma forma ellos muestran nuestra música allá”, explicó el músico sobre los materiales con los que nutren a sus redes en esta cuarentena.

Por el momento, el festejo de los 20 años fue, también, con un video en las redes. Pero Monasterio lo celebrará en vivo ni bien se habilite la posibilidad de hacer shows.