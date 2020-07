Moratorias, un parche

En estos días la Cámara de Diputados de la Nación va a comenzar a tratar la ampliación de la moratoria creada por la ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva con el propósito de comprender también las deudas impositivas y previsionales ocasionadas durante la pandemia de covid-19. Como siempre ocurre, este tipo de medidas dan motivo a la polémica, ya que si bien pueden encontrar justificativo en circunstancias de excepción como la actual tienen un alto componente de inmoralidad, sobre todo en un país como el nuestro que registra un número cercano a 210 moratorias y blanqueos impositivos, donde la última siempre se anuncia como la última y nunca es la última verdadera.

Si bien no puede dejar de considerarse válida la causa de permitir regularizar sus deudas impositivas dando facilidades para su cumplimiento a quienes ya venían con dificultades económicas desde antes del nuevo gobierno, agravadas por la situación sanitaria, tampoco se puede ignorar que muchos contribuyentes que pudiendo pagar no lo hicieron y utilizaron esos fondos para otros negocios especulando con las ventajas que otorga la moratoria. Y tampoco se puede ignorar que muchos contribuyentes cumplieron sus obligaciones en tiempo y forma, a veces con mucho sacrificio, y no reciben ningún tipo de compensación por su responsable y solidaria actitud.

El proyecto de nueva moratoria tiene ampliaciones muy llamativas incluyendo deudas por dos impuestos que estaban excluidos en la anterior a) a los combustibles líquidos, gas oil y gas licuado; b) sobre realización de apuestas y c) se pueden acoger empresas en quiebra. Alguien suspicaz podría pensar en que estas inclusiones tienen un beneficiario concreto: Cristóbal López.

Lo cierto es que estas moratorias son parches de un momento y lo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, sin que los gobernantes de turno acusen recibo, es una reforma fiscal moderna que le sirva al contribuyente, a la producción y al país en general.

Carlos Segovia

DNI 7.304.065



Cipolletti