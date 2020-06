Moreira reconoció que su regreso a River es “complicado”

Jorge Moreira debe retornar a River a partir del próximo mes ya que se vence su préstamo con el Portland Timbers de la MLS.

Aún no está claro si el club estadounidense va a hacer uso de la opción de compra pero de cualquier manera, el propio jugador aseguró que no imagina un regreso al Millonario.

“Está complicado volver a River. No está liberado el cupo de extranjeros. Me adapté perfecto al fútbol de acá, me gustaría quedarme en el Portland. Estoy muy cómodo”, señaló el lateral derecho. Además, reveló que nadie del club de Nuñez se comunicó con él.

El paraguayo se ganó el puesto en sus primeros meses en River en 2016 tras la partida de Gabriel Mercado pero con el correr del tiempo fue perdiendo lugar. Gonzalo Montiel se afianzó en esa posición y quedó relegado.

La opción de compra que tiene el Portland, por el 50% del pase, es de 1.5 millones de dólares. Si no la ejecuta, en el Millonario le buscarían otro club en la MLS.