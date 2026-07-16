Avenida Mosconi: sigue en aumento el tránsito de ingreso en Neuquén

Los desvíos en la circulación por la obra de la avenida Mosconi no cambiaron el flujo del tránsito ni la mecánica de ingreso a la ciudad: más de 53.000 vehículos por día entran a Neuquén capital por los puentes carreteros mientras el acceso por el tercer puente, se mantuvo constante.



Las cifras surgieron de los datos de los pórticos de ingreso, que indicaron un crecimiento de un 5% más que el mes anterior. Son diez radares digitales en los sectores este, oeste, sur y norte de la ciudad que miden la velocidad y registran las patentes. En el centro de monitoreo de la secretaría de Modernización, se sistematizan los datos para mejorar el tráfico vehicular en Neuquén capital.



El informe con los números de junio marcó una continuidad del comportamiento de las y los conductores que a diario acceden a la capital de la provincia, a pesar de los diferentes desvíos en el acceso de la ciudad, por la ampliación de la vieja ruta 22.



Los lugares para salir y entrar se modificaron en abril y en mayo, incluso con rodeos importantes por calles del barrio Belgrano y Confluencia, sin embargo, como el tránsito circuló sin embotellamientos, no hubo un registro del cambio de hábito en el acceso a la ciudad. Los conductores que llegan desde Río Negro (unos 70.000 vehículos diarios) accedieron por los puentes carreteros, a razón de unos 53.797 en promedio por elviejo puente, contra unos 15.700 que lo hicieron por el tercer puente sobre el río Neuquén.



“Tiene lógica, porque la derivación que se hizo fue acertada, permeable, el tránsito fluye sin problemas”, dijo el subsecretario de Protección Ciudadana, Francisco Baggio. Desde el área de tránsito, se dispuso de un operativo de 62 inspectores en las rutas alternativas al tramo que está en obra. Otros 20 agentes del área de defensa civil complementan el esquema desde las seis hasta las 20.

“Hay que agregar al personal de ciudadanía, que evita el estacionamiento en las márgenes izquierdas para que ese carril quede libre en el sector de las colectoras”, agregó Baggio. “Sigue habiendo flujos continuos incluso en los cruces (sobre la obra) que tienen semáforos, porque se habilita el tránsito aunque esté en rojo si lo amerita la situación por una hilera muy grande de autos detenidos”, dijo.