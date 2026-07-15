En fotos: así se vive el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 en Río Negro y Neuquén

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial desató una verdadera fiesta en las calles de Río Negro y Neuquén. Desde las principales ciudades hasta las localidades más pequeñas, miles de personas salieron a celebrar el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra.

Banderas argentinas, camisetas celestes y blancas, caravanas de autos y bocinazos marcaron una jornada de euforia que se extendió por distintos puntos de la región. Familias, grupos de amigos y vecinos coparon plazas, avenidas y centros para compartir un nuevo capítulo de la historia de la Albiceleste.

El equipo argentino volvió a despertar la ilusión de todo un país con una actuación que lo depositó en la final del Mundial 2026. En las calles, la emoción se tradujo en abrazos, cánticos y festejos que se replicaron de norte a sur.

El encuentro frente a Inglaterra también tuvo una carga simbólica para gran parte de los argentinos debido al contexto histórico que rodea este enfrentamiento deportivo. Esa dimensión se hizo sentir en los festejos, donde además de celebrar la clasificación, muchos hinchas expresaron su sentimiento a través de banderas y canciones.

Mirá las mejores imágenes de los festejos en Río Negro y Neuquén.

Festejos del triunfo argentino en Neuquén

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Festejos del triunfo argentino en Bariloche

1/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 2/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 3/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 4/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 5/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 6/ 13 Las Malvinas, presente en los festejos de Bariloche. Foto: Chino Leiva 7/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 8/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 9/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 10/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 11/ 13 Las máscaras de Messi para festejar en Bariloche. Foto: Chino Leiva 12/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva 13/ 13 El Centro Cívico de Bariloche fue una fiesta en los festejos del pase a la final de la Selección Argentina. Foto: Chino Leiva

Festejos del triunfo argentino en Roca

1/ 11 2/ 11 3/ 11 4/ 11 5/ 11 6/ 11 7/ 11 8/ 11 9/ 11 10/ 11 11/ 11 Festejo argentino en Roca. Foto: Juan Thomes.

Festejos del triunfo argentino en Viedma