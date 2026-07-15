Suba de tasas municipales: desde cuándo rigen los incrementos en Neuquén

Con el ingreso al segundo semestre del año se activó la actualización de tributos en la ciudad, con un nuevo parámetro para las cuotas no abonadas de julio, agosto y septiembre. La suba respecto al mes anterior, será de un 9,2 por ciento en este trimestre para cada una de las tasas de vencimiento mensual.



La tasa que recauda fondos para hacer el nuevo Complejo Ambiental (tasa CAN), por ejemplo, se cobró a 11.009,20 pesos en la última boleta de CALF, pero en las nuevas facturas emitidas ya figura con el valor actualizado a 12.013,80 pesos.



El incremento que rige desde este mes quedó por debajo de la inflación a julio, debido a que se adoptó con los datos disponibles del Índice de Precios a Consumidor (IPC) al 11 de junio. Los cálculos, tomados de la última publicación del IPC de Estadísticas y Censos de Neuquén y de Nación, dieron un 14,08 por ciento de variación, desde enero.



En abril ya se habían modificado las tasas con el dato de un 5,2 por ciento respecto a los primeros meses del año, para fijar el porcentaje de suba correspondiente de abril a junio. Desde 2024 el Ejecutivo adoptó la modalidad de incrementos por trimestre para evitar el impacto de la suba anual en diciembre, cuando se aprueba el cuadro anual de tributos con la ordenanza tarifaria.

Neuquén cuenta con un padrón de 114.000 contribuyentes de servicios retributivos, mientras que la cifra de pago por patentes es superior. En el caso de los comercios, se estima que son unos 14.000 los negocios activos. La tasa que cuenta con un menor porcentaje de pago, es la del derecho de cementerio.

En 2025, los ingresos propios de la comuna significaron el 51 del total, con una cifra que llegó a los 236.000 millones de pesos.