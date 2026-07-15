Neuquén lanza el primer paso para modernizar el dique que riega el Alto Valle hace más de 100 años

La provincia de Neuquén, a través de la empresa Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial (EMHIDRO S.E.P.), anunció esta semana la licitación del proyecto ejecutivo para renovar y actualizar el equipamiento del dique Ballester, el complejo que se encarga de regar gran parte del Alto Valle y contener las crecidas para las localidades aguas abajo hace más de 100 años.

El proceso fue oficializado en el Boletín Oficial del martes, donde se informó la apertura de la compulsa para «contratar la elaboración del proyecto ejecutivo y pliego técnico de licitación de los trabajos de ‘Rehabilitación, Reconversión y Actualización del Funcionamiento» del dique construido a principios del siglo pasado.

Fuentes oficiales consultadas por Diario RÍO NEGRO detallaron que la licitación tiene como objetivo «fortalecer la seguridad hídrica«, preservando su valor histórico y garantizando su óptimo funcionamiento.

Las instalaciones, aunque fueron levantadas por el Gobierno nacional, pertenecen hoy a Neuquén y Río Negro, provincia que se encarga de la mayoría de las acciones referidas al mantenimiento y la operación.

El dique Ballester comenzó a construirse en 1910 para regular las crecidas que, en ese momento, eran habituales en el río Neuquén. Su inauguración también marcó un hito clave para el sistema de riego del Alto Valle, ya que permitió desarrollar el canal grande que hasta el día de hoy lleva agua a casi 60.000 hectáreas.

Según comunicaron desde Provincia, el llamado a licitación se hizo a pedido del área de Recursos Hídricos, en coordinación con Río Negro y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

«Fue una obra fundamental para Neuquén y Río Negro»

El presidente de Emhidro, Sebastián Navarro, destacó la importancia histórica y de seguridad hídrica de la estructura, que une a la localidad neuquina de Vista Alegre con el municipio rionegrino de Barda del Medio.

“Fue una obra fundamental para la seguridad hídrica de Neuquén y Río Negro, que aún sigue siendo relevante para ambas provincias”, aseguró el funcionario.

Sobre la licitación, comentó que la intención es hacer un análisis pormenorizado del complejo, que permita revelar «todo el equipamiento electromecánico».

Aclaró que el proyecto ejecutivo no se hará sobre la estructura del dique en sí, sino respecto a los equipos que se encargan de mantenerlo operativo.

«Muchos años han pasado desde que los instalaron y aún siguen funcionando; la idea es asegurarse de que se mantengan en óptimas condiciones y para eso es necesario analizar qué se puede mejorar, sin perder de vista el carácter histórico del lugar».

Con este estudio se busca generar información de base para el desarrollo de futuros proyectos, cuya modalidad de ejecución y financiamiento «será definida entre ambas jurisdicciones una vez concluidos los análisis técnicos», indicaron voceros del Ejecutivo neuquino.

Desde el Gobierno rionegrino, ante la consulta de este medio, dijeron encontrarse de acuerdo con la licitación, ya que tiene como finalidad «la redacción de un documento sobre las mejoras y la modernización que se tiene que hacer por mantenimiento«.

Explicaron que los sistemas operativos «ya tienen algunos años y deterioros», por lo que esta instancia es un paso importante para su adecuación. A su vez, señalaron que se está analizando «hacer trabajos de inspección subacuática» en el lugar.

El dique Ballester, camino a la modernización: la licitación

De acuerdo a la información oficial, los detalles de la licitación y los pliegos están disponibles en la plataforma de compras digitales de Neuquén, mediante el enlace: www.contadurianeuquen.gob.ar/co-di-neu.

Quienes quieran hacer ofertas podrán presentarlas hasta el 12 de agosto a las 11, día en el que se realizará la apertura de sobres en el primer piso de Yrigoyen 436 de la ciudad de Neuquén.

El dique cuenta con 17 compuertas que atraviesan el río de una margen a la otra, separadas por 16 pilares de hormigón armado y dos estribos en cada extremo.

Los pilares tienen veinte metros de ancho, sumando un largo total de 420 metros sin contar las rampas de acceso a la estructura.