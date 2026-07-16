Necrológicas de hoy, jueves 16 de julio de 2026

BUSIN Vda de LASTRA, MARIA ANGELICA (KETY) Falleció en Villa Regina a los 85 años. Sus hijos Karina y Alejandro, sus hijos políticos Daniel y Mariangeles; junto a sus nietos Rosario, Juan Pablo, Florencia, Gaspar y Candelaria; su hermano Tito, su hermana política y sobrinos; su cuidadora Johana y demás familiares comunican que sus restos velados en Sala 2 de Remedios de Escalada 85, recibirán sepultura ayer Martes a las 16.30 en el cementerio local. Servicio EMPRESA DEFLORIAN S.A.

CHIARADIA, ALICIA ELVIRA Falleció en Neuquen el día 14 de Julio a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.

GUERRA, ERNESTO Falleció en NEUQUEN el 15 de julio del 2026 a la edad de 90 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, serán inhumados a las 8 hs del dia 16 de julio en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ALIKHANOFF de FILADORO, MARIA Fallecio en Gral. Roca a los 78 años. Su esposo: Mario Filadoro. Sus hijos: Mario, Maria Elena, Maria Florencia y Nicolás. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación hoy a las 13, previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ULLOA, PRUDENCIA Falleció en Neuquen el día 14 de Julio a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979 fueron inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Central de Neuquen. . SERVICIO SOCIAL CALF.

VELAZQUEZ, JULIO Falleció en Neuquen el día 14 de Julio a la edad de 70 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.