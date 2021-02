Morro García, se fue un distinto

La noticia sacudió al ambiente del fútbol y a buena parte de los sudamericanos que no tienen relación directa con el deporte. Es que el golpe de la muerte de Santiago García es impactante para propios y extraños. Por la edad, por la forma, por lo que se hizo, por lo que no y varios etcéteras.

De 2016 a 2019, el Morro parecía haber encontrado su lugar en el mundo. La carrera deportiva fue muy buena en los primeros años en Godoy Cruz, donde se transformó en ‘‘el dueño del equipo’’ y llegó a ser subcampeón de Boca en la Superliga 2017/2018 de la mano de Sebastián Méndez.

No necesitaba grandes desplazamientos o un estado físico atlético para marcar diferencias, porque con su inteligencia le alcanzaba. Hizo 51 goles y fue el máximo anotador del Tomba en primera, pero además se transformó en una referencia para sus compañeros. Era distinto hasta en la forma de patear penales, con una calma asombrosa en un momento donde los nervios suelen dominar la escena.

Con la selección uruguaya disputó el Mundial sub-20 de Egipto, anotando un gol en tres partidos y quedando eliminado en cuartos de final. La abundancia que tuvo la Celeste en su puesto no le permitió tener chances importantes en la mayor.

Será recordado con mucho cariño por su chispa para declarar y su enorme calidad.

El fútbol argentino y sudamericano lo despidió con mensajes de colegas, dirigentes y personas que incluso no habían interactuado con él.

La partida repentina del Morro genera mucho dolor por tratarse de una persona querida y por la forma. También deja abierto un interrogante para el mundo del fútbol y la sociedad en general, donde no se toma con la responsabilidad que se merece un tema delicado como la salud mental.

Wanchope y un mensaje muy fuerte

Luego de la muerte de Diego Armando Maradona, Ramón Ábila habló del suicidio de su hermano de manera pública. Lo hizo tras un partido en La Bombonera, donde se refirió a la necesidad de prestarle atención a la salud mental y al difícil momento que atraviesa su familia por la pérdida de un ser querido en estas circunstancias.

Wanchope tenía buena relación con el Morro y cada vez que jugaban en contra cambiaban camisetas. Ayer en su Instagram publicó una historia con una foto de las casacas que su colega del área le había dado y además dejó un texto para reflexionar:

“Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado. Respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido, me hiciste mierda con esta decisión, pero solo deseo que sea tu paz. Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros solo le importaba si les generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseado por todos para presumir en las redes sociales. Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me quedaron por siempre tus recuerdos’’.