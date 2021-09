Mundial de canotaje: los hijos del río Negro partieron hacia Rumania

El tiempo del sacrificio, del ingenio para conseguir recursos, de los entrenamientos en las madrugadas heladas con el río como solitario testigo de la abnegación, han terminado.



Para este grupo de palistas rionegrinos que ayer partió hacia el otro lado del mundo a concretar o renovar sus sueños, ha llegado el momento de devolver en otras aguas lo aprendido en nuestro río.



El Mundial de Rumania 2021 de canotaje de maratón le abre a las puertas a la incansable Cecilia Collueque y a los jóvenes beltranenses Julián Salinas y Martín García, y también al viedmense Aramis Sánchez Ayala, que no correrá con los habituales kayaks sino que competirá en las modalidades C1 y C2.



La abanderada de la Legión rionegrina es sin dudas Cecilia Collueque. La roquense participará de su quinta cita ecuménica, siendo el Mundial de Portugal 2018 su punto más alto cuando logró la medalla de oro en K1 master, aunque Cecilia siempre rescata lo hecho en Sudáfrica 2017 cuando terminó entre las diez primeras en K1 senior.



Cecilia Collueque, ayer en el Aeropuerto de Ezeiza antes de partir hacia Rumania.

Cecilia saldrá a pista de Bascov el próximo lunes cuando tome parte de la K1 master. “Para esta carrera estoy bien, pero en la última etapa de la preparación la enfoqué en la que voy a disputar con la senior, en la modalidad short, que va a ser más corta, más explosiva"

"Siempre me preparo para estar adelante aunque las condiciones que tenemos nosotros de clima no son las mejores. Pero dentro de todo entrené bien, me ayudó mucho Gustavo Rodríguez, que está con su preparación para la Regata”, cuenta Collueque antes del embarque rumbo a París, escala previa al destino final, Bucarest.

Para la categoría máster, donde Celicia espera hacer podio, la distancia son 18 kilómetros con 4 vueltas largas con tres acarreos, mientras que para la short son 3,5 kilómetros de tres vueltas cortas con dos acarreos.



Junto a Collueque partieron Julián Salinas y Martín García, dos jóvenes promesas del Valle Medio entrenados por la leyenda de canotaje rionegrino Martín Mozzicafreddo. La dupla ganó la última Regata del río Negro en K2 junior, la misma en la que competirán en Rumania.



Julián Salinas y Martín García, los ganadores del K2 junior en la última Regata del río Negro van por su primera experiencia mundialista.

Antes de subir al avión, Julián Salinas cuenta que además de correr el K2 junto a García, lo hará en el K1 junior el próximo sábado 2 de octubre a las 8.45 de la mañana (2.45 hora de la Argentina). “Al día siguiente nos espera el K2, a la misma hora. Esta va a a ser nuestra primera experiencia mundialista, así que vamos a ver qué sale”.



“Vamos con las mejores expectativas. La K2 tiene una distancia de 22 kilómetros, son siete vueltas con cinco acarreos y nos venimos preparando muy bien hace tres meses”, afirma por su lado Martín García, el otro pichón de Mozzicafreddo.



Dentro del grupo también esta Aramis Sánchez Ayala, de apenas 16 años, que competirá con canoa en una modalidad poco usual en la región. Se rema con una rodilla en el piso de la embarcación y con una sola pala. “Empece a remar C1 hace tres años y el 1 de octubre me toca competir en el Mundial. Al día siguiente lo voy a hacer en C2 junto al entrerriano Manuel Butteri”.



Los palistas rionegrinos, que forman parte de la delegación de la Federación Argentina de Canoas, tuvieron una espera de 3 horas en el aeropuerto de la capital francesa y luego partieron hacia Bucarest. De allí, la organización vía terrestre los trasladó hasta Pitesti, a pocos kilómetros de Bascov.

Los consejos del maestro Martín Mozzicafreddo

Julián Salinas y Martín García son dos de los grandes valores que tiene Martín Mozzicafreddo en la Escuela de canotaje Brazo sur en Luis Beltrán. La dupla viene de ganar la siempre competitiva K2 junior en la última Regata del Río Negro y luego de clasificar en el último Selectivo para el Mundial, arrancaron con la prepraración para la cita en Rumania.



Salinas, García y Mozzicafreddo, en el balneario de Choele Choel durante la última Regata del río Negro. (Foto/Jorge Tanos)

“Son dos chicos bárbaros que siempre están dispuestos para el trabajo. En verdad desde que ganaron la Regata y consiguieron el pasaje en el Selectivo, no pararon de entrenar. Están con muchas ganas y van a andar muy bien en el Mundial”, asegura el múltiple ganador de la travesía por el río Negro.



"Los dos están muy bien y Julián se va a animar al K1. Tienen mucho potencial y trabajamos poniendo especial énfasis en los acarreos. Son largos, de más de 200 metros y van a tener cinco en el K2 a lo largo de la prueba. Tranquilamente podés perder una carrera si no tenes buena sincronización con tu compañero en el acarreo”, apunta la leyenda del canotaje rionegrino.

“Acá practicamos en las costas con arena, que es lo más parecido a lo que se van a encontrar allá”, agregó.