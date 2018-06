¿Con quién jugaría Argentina si clasifica a octavos de final?

No, todavía no clasificamos. Y no, la intención no es “mufar” a nadie. Al contrario, es momento de ser optimista. Hay chances y Argentina puede avanzar a octavos de final. Entonces, ¿por qué no repasar que le esperaría al equipo de Sampaoli en caso de pasar a la próxima instancia?

Lo primero que hay que tener en claro es que los dos clasificados del Grupo D, la zona de Argentina, irán contra los dos clasificados del Grupo C, donde Francia (6) ya clasificó y resta definir si entran Dinamarca (4) o Australia (1) y, claro, quien será primero. En caso de clasificar, Argentina entrará si o si en el segundo lugar. Con ese panorama, deberá cruzarse con el puntero del Grupo C el sábado a las 11 del mediodía en Kazan.

Si Francia empata o gana será rival de Argentina. Los galos quedarían líderes y una clasificación de Argentina en el segundo puesto los cruzaría mano a mano.

Si Francia pierde, Dinamarca será rival de Argentina. Los daneses quedarán en el primer lugar y serán los rivales del elenco dirigido por Sampaoli.