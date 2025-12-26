Primera aparición de Sofía Zelaschi en el hospital de San Martín: apoyo a Christian Petersen

La noticia sobre la internación de Christian Petersen, en San Martín de los Andes, ha generado una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo y la gastronomía. A pesar del bajo perfil que la familia ha intentado mantener desde el primer momento, en las últimas horas se conocieron detalles sobre el entorno que acompaña al cocinero en este delicado proceso.

Según informó el diario La Nación, el círculo íntimo de Christian Petersen, exjurado de El Gran Premio de la Cocina (El Trece), ha optado por un estricto hermetismo, evitando declaraciones públicas sobre su evolución clínica.

Sofía Zelaschi: el apoyo incondicional de Christian Petersen en medio del silencio médico

Desde que se dio a conocer el ingreso de Petersen al hospital Dr. Ramón Carrillo, su esposa, Sofía Zelaschi, no se ha separado de su lado. La joven, a quien el chef conoció durante su participación en el reality de cocina de El Trece, ha sido el principal nexo familiar, aunque ha mantenido una postura de total reserva frente a los medios de comunicación.

De acuerdo con lo reportado por La Nación, Zelaschi ha evitado atender llamadas y no ha brindado testimonios a la prensa apostada en el lugar.

Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, saliendo del hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Foto: Federico Soto para La Nación.

Sin embargo, el pasado martes se produjo un movimiento significativo: por primera vez desde el inicio de la internación de Christian Petersen, su pareja, la joven fue captada por las cámaras mientras salía de las inmediaciones del hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, saliendo del hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Foto: Federico Soto para La Nación.

Este registro visual representa la primera aparición de su entorno directo en el ámbito público, confirmando que el acompañamiento al chef es constante, a pesar de la decisión familiar de no difundir partes médicos oficiales por el momento.

Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, saliendo del hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Foto: Federico Soto para La Nación.

La salud de Christian Petersen: esfuerzo físico extremo y derivación urgente tras el cuadro

De acuerdo al único parte médico emitido por la «Flia. Petersen y Cía.», el episodio comenzó durante el intento de Christian Petersen por hacer cumbre en el volcán Lanín. El texto destaca que fue el certero diagnóstico del guía contratado lo que permitió una derivación a tiempo.

Hace diez días, el chef fue trasladado inicialmente al Hospital de Junín presentando un «importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado». Esta situación disparó inicialmente un cuadro preventivo cardiológico, que fue el foco de atención primaria de los profesionales de salud en la zona.