El dólar colchón, la Ley de Inocencia Fiscal y la idea de «monetización endógena en dólares»

Hasta el tercer trimestre de 2025, los argentinos mantienen US$ 253.919 millones fuera del sistema. Son fondos a los que habitualmente se llama «dólares debajo del colchón» o simplemente «dólar colchón». El dato surge del informe sobre «Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa» publicado la semana pasada por el Indec.

Por diferentes motivos, no se trata de una cifra mas. Pero el principal, es que el monto que los argentinos mantienen «fuera del sistema» equivale a un tercio del Producto Bruto Interno (PBI). Recursos que si se volcaran sobre la economía argentina, podrían generar soluciones a muchos de los problemas estructurales que arrastra la economía, en especial la escasez crónica de divisas.

Allí es donde apunta de forma indirecta el proyecto de ley de «Inocencia Fiscal» que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que podría convertirse en ley en la jornada de hoy en la Cámara de Senadores. La idea fuerza detrás de la iniciativa es lograr que los argentinos «usen para la vida diaria los dólares que tienen debajo del colchón».

La primera vez que el gobierno introdujo la idea fue en el mes de abril, previo a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario y la salida parcial del cepo cambiario. En aquella oportunidad, frente a un nutrido grupo de financistas reunidos en la edición 2025 de EXPO EFI, el ministro de economía Luis Caputo habló por primera vez de «monetización endógena en dólares».

El meta mensaje que intenta arrojar el gobierno a los contribuyentes es: «podes usar los dólares que tenes escondidos, y nadie te va a pedir explicaciones acerca del origen de los fondos».

Sin embargo, a diferencia de un «blanqueo» como el implementado en 2024 en el que se condona a los contribuyentes de forma total o parcial la deuda tributaria por haber «escondido» sus tenencias de divisas de los ojos del fisco, en esta oportunidad la Ley de Inocencia Fiscal no incluye ningún tipo de mecanismo de blanqueo ni de beneficio fiscal directo por la simple exteriorización de los dólares en el colchón.

En qué consiste la Ley de Inocencia Fiscal

El espíritu de la iniciativa que podría convertirse en ley durante la jornada de hoy en el Senado, es establecer el principio de «inocencia fiscal» como base de la relación entre el fisco y los contribuyentes. En otras palabras, la norma busca establecer la presunción de que «los contribuyentes no son evasores, salvo que se demuestre lo contrario».

A grandes rasgos, la iniciativa que tiene media sanción de Diputados propone que el fisco flexibilice controles, facilite la declaración patrimonial de los contribuyentes, y sea menos riguroso a la hora de llevar a los evasores del fuero administrativo al fuero penal.

Si ánimo de ser exhaustivos, algunos de los puntos salientes del proyecto de Inocencia Fiscal que se tratará en el día de hoy postula:

• Elevar el piso mínimo para la evasión agravada desde los $15 millones a los $1.000 millones.

• La acción penal de ARCA contra el evasor se extingue si el contribuyente paga capital e intereses antes de que se realice la denuncia.

• En materia de procedimiento tributario, la prescripción de las acciones administrativas se reduce de cinco a tres años.

• Una fuerte reducción de multas administrativas para personas humanas y pymes, que en algunos casos llega hasta el 90%.

• Declaración jurada simplificada de Impuesto a las Ganancias para quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.



No obstante, y más allá de la letra chica de la norma que deberá ser materia interpretativa de tributaristas y letrados, hay dos elementos que configuran «el corazón» de lo que el gobierno pretende lograr con la Ley de Inocencia Fiscal.



La eliminación de la obligación de informar la evolución patrimonial dentro de la declaración jurada simplificada de Impuesto a las Ganancias y la limitación del uso de las presunciones de parte del organismo recaudador, dos claves.

El primero de ellos es la eliminación de la obligación de informar la evolución patrimonial dentro de la declaración jurada simplificada de Impuesto a las Ganancias. Ello facilitaría a los contribuyentes el uso de los dólares que siguen escondidos, sin necesidad de darle explicaciones al fisco.

El segundo es la limitación del uso de las presunciones de parte del organismo recaudador. La idea es que la ARCA de por hecho que «todos los contribuyentes» son ciudadanos ejemplares que cumplen todas sus obligaciones con el fisco, salvo que existan pruebas concluyentes de evasión.

Cual es la relación entre «Inocencia Fiscal» y «Dólar Colchón»

La escasez crónica de divisas que sigue acechando la economía argentina. La necesidad de asistencia financiera llevó al gobierno a requerir la ayuda del FMI en el primer semestre de 2025 por US$ 20.000 millones y del Tesoro de los Estados Unidos en el segundo semestre comprometiendo un swap de monedas por otros US$ 20.000 millones.

Victoria Villarruel. La vice presidenta volverá al centro de la escena durante una sesión clave en el Senado.

Sigue sin alcanzar. Los fondos necesarios para cancelar el vencimiento por US$ 4.200 millones en el mes de enero, aún no están asegurados, y el gobierno ha sugerido que en caso de no contar con los dólares necesarios, activaría un segundo tramo del swap de monedas con Estados Unidos.

Ante ese escenario, los US$ 253.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema y a espaldas del fisco, cobran un tenor preponderante. Si solo el 10% de esos fondos se volcaran a la economía formal, el alivio a las tensiones financieras y cambiarias que se vivieron a lo largo de 2025, sería mayúsculo.

El gobierno conoce bien la experiencia. A mediados de 2024 se lanzó un blanqueo de capitales que en términos de beneficio fiscal fue de los más generosos que hayan existido desde el regreso de la democracia.

Dato US$ 24.000 Los millones que habrían ingresado al sistema formal mediante el blanqueo establecido en el año 2024.

En efecto, la penalidad fiscal era 0% para quienes blanquearan fondos y los mantuvieran depositados en las CERA (Cuentas Especiales de Regularización de Activos) hasta el 31 de diciembre de 2025. Con ese mecanismo y durante la ventana que abrió el blanqueo, se estima que ingresaron al sistema formal entre US$ 20.000 y US$ 24.000 millones.

Lo llamativo es que la Ley de Inocencia Fiscal no es un blanqueo. Al menos no uno en los términos en los que se planteara aquel de 2024 y tantos otros. Por el contrario, la norma que se tratará hoy en el Senado busca simplemente modificar los incentivos que llevan a los contribuyentes a utilizar sus dólares guardados.

La idea que sostienen los impulsores del proyecto de ley, entre los que figura el ex diputado José Luis Espert, caído en desgracia previo a las elecciones de octubre, es que «los argentinos esconden sus dólares y no los usan, por temor a los controles y penalidades que pueda establecer el fisco».

Detrás de la Ley de Inocencia Fiscal subyace a idea de que los argentinos podrían utilizar sus dólares de forma transaccional e incluso la idea de una «competencia de monedas» natural con el peso.

Dicho de otra forma, el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal busca revertir la idea de que el fisco es quien persigue y el contribuyente quien tiene que escabullirse. El meta mensaje que intenta arrojar el gobierno a los contribuyentes es: «podes usar los dólares que tenes escondidos, y nadie te va a pedir explicaciones acerca del origen de los fondos».

Es allí donde reaparece el concepto de «monetización endógena en dólares» que lanzara Caputo en abril. La idea de que los argentinos podrían utilizar sus dólares de forma transaccional para sus operaciones habituales como consumo, inversión o pago de impuestos. E incluso la idea de una «competencia de monedas» natural con el peso, bajo la romántica idea de «dolarización» que Javier Milei esgrimiera en la campaña de 2023.

La pata floja del planteo, es que si bien el miedo a la persecución del fisco puede ser buena explicación del por qué los argentinos «esconden» sus dólares, tal vez no alcance para explicar por qué los argentinos «no usan» sus dólares de forma transaccional.

Lograr ese objetivo que podría traducirse como «dolarizar de forma espontánea y natural» en base a las preferencias de los agentes económicos, probablemente requiera de incentivos económicos, financieros y políticos mucho mayores al simple compromiso del organismo recaudador de «no perseguir» a los evasores.